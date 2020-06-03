開放300萬港人定居英國　強生出招反制港版國安法：考慮修改移民政策

▲英國首相強生投書媒體，表示考慮讓近300萬人移居英國。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

大陸全國人大通過「香港版國安法」後，英國首相強生（Boris Johnson）投書表示，若北京當局強行通過國安法，將違反英、中兩國簽署的聯合聲明，也嚴重威脅香港居民生活，並危害香港繁榮與自由；為了維繫英國和香港的長久情誼，「別無選擇」的英國只好放寬近300萬港人的護照效力，允許其入境定居、工作1年，並為爾後入籍英國、取得公民權做準備。

根據英媒《衛報》（The Guardian）報導，英國政府各部會在5月28日港版國安法審議後，便討論是否將近35萬香港人持有的英國國民（海外）護照（BNO）原本免簽入境6個月的時限延長至1年，且可在英國境內求職、就學。

強生也在《泰晤士報》（The Times）表示，為反制北京當局打壓香港，英國政府願意更改移民規範，允許符合規則的近300萬港人與家屬入境英國，其中包含1997年截止登記前持有BNO護照的近35萬港人、以及其他具有申請護照資格的250萬港人。

▲全國人大審議國安法，引起香港居民極度不安。（圖／路透社）

強生也在《南華早報》（South China Morning Post）親自投書表示，香港19世紀從原本珠江三角洲上的島嶼，躍升至如今全球重要金融中心、東亞貿易樞紐之地位實屬不易；而這得歸功於香港人民的自由意識，允許其分享、表達意見，且擁有獨立的法院規範法律運作，「香港人憑靠自身努力追尋夢想、取得成就，還引領中國大陸經濟崛起、復興，成為世界上最富有的城市。」

強生也回憶1997年香港回歸時，北京政府在《中英聯合聲明》對英國所做出的承諾。當時北京政府推出「一國兩制」方針，雖插手干預香港的國防、外交事務等，卻能讓香港在其他方面維持高度自治、現存的經濟模式與生活方式；然而北京政府推出的國安法，卻能嚴重侵蝕香港所保有的自主權，違反「50年不變之承諾」。

對於英國政府的舉措，大陸外交部發言人趙立堅除重申「反對任何外部勢力干涉香港事務」之堅定決心外，更向英國呼籲，應遵守當年兩國互換備忘錄時，英國所做出的「不讓持有BNO護照的香港中國公民取得英國境內的居留權」。

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