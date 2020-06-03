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太和-KY搶攻防疫商機　攜手安徽德正堂開發「無酒精消毒類產品」

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▲全球化妝品製造商太和生技董事長郭靖凱。（圖／記者姚惠茹攝）

▲太和生技董事長郭靖凱。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

全球化妝品製造大廠太和-KY（4136〉宣布跨領域攜手安徽德正堂藥業研發「無酒精消毒類產品」，主要是酒精消毒類相關產品已逐漸成為「疫後必需品」，因此太和生技集團憑藉著核心資源的研發製造技術，攜手德正堂藥業加速完成消毒類產品的開發製造與抑菌認證程序。

太和-KY董事長郭靖凱表示，新冠肺炎仍持續延燒，太和生技正式與安徽德正堂深度策略聯盟，並簽屬戰略協議，由於安徽德正堂擁有優厚資源的防疫產品製造商，除了具備消毒產品生產企業衛生許可證，可生產75％酒精條件的資質，且為德正堂藥業國家中醫藥非物質文化遺產保護單位，同時經國家批准成立皮膚抗衰研究所，具備消毒滅菌產品的一類醫療輔助器械許可證。

請繼續往下閱讀...

郭靖凱指出，太和生技擁有實力強大的研發團隊，雙方自疫情後開始不斷的深入研討，不僅將太和生技集團產品線延伸至防疫相關產品，更有機會協助更多國際及中國本土美妝品牌客戶進軍防疫市場、進軍天然植物功能型彩妝、皮膚理療產品等做好準備，創造集團整體業務接單市場範疇擴大。

郭靖凱進一步指出，目前已與安徽德正堂一同為疫情研發2款消毒噴霧，以及後續防疫產品，其中消毒噴霧是使用中藥草本配方和西方專利科技，所有產品線使用中藥草本配方和西方專利科技，同時結合Bio-CRC緩釋藥物傳輸系統、特殊發酵科技的兩大核心技術。

郭靖凱說明，消毒噴霧不僅無酒精、化工等添加，更不會造成肌膚腐蝕性、刺激性和異味產生，且能阻斷傳播途徑、預防交叉感染，可有效抑菌長達8小時、殺菌率高達99.99％，並取得藥監局產品備案字號-皓六械備20180015號，食品級原料適合推薦孕婦嬰兒、敏感性皮膚或皮膚抵抗力較低的消費者。

展望營運，郭靖凱表示，太和生技運用多年累計彩妝保養萬種配方獨門工藝技術，以及德正堂國家械字號研發多款新藥妝護膚類產品的研發實力，擴增集團多元產品線的廣度與深度，可望隨著更多國際及本土知名彩妝品牌客戶對於疫情消毒類產品的需求增溫，帶動公司訂單挹注整體營運。

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關鍵字：

太和-KY安徽德正堂無酒精消毒類產品

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