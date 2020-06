能加入我們嗎？洛杉磯國民兵「單膝跪地」與民同行...民眾感動歡呼

▲美國洛杉磯抗議「佛洛伊德之死」的群眾,向國民兵以擊拳代替握手示意(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/編譯

美國明尼蘇達州「佛洛伊德(George Floyd)之死」引爆長久以來各族群間的矛盾,全國各地相繼發起示威運動相挺受迫害的非裔人士,未料情勢卻愈演愈烈,洛杉磯也在上月30日實施宵禁、並向州長請求調派國民兵支援;然而在這場軍民對立下,網友們也拍下令人動容的一幕,派駐當地的國民兵紛紛向參與示威的民眾單膝下跪,似乎是在致歉。

Law enforcement was not entirely peaceful. But protestors were. I got to view incredibly powerful black men and women speak with law enforcement, including this moment from my balcony where the National Guard took a knee with them. The People are Peaceful. pic.twitter.com/lxWrDfaDAo