噁！雞蛋內驚見「詭異長條狀」寄生蟲　她嚇壞PO文...超市急回收化驗

▲ 超市買回家的雞蛋內竟有一大陀長條物 。（圖／翻攝Noonay Noonier臉書）



實習記者羅明輝／綜合報導

雞蛋富含營養，能幫助增強免疫力，還能減重，因此許多人早餐都會吃上一顆。不過近日泰國一名女子從超市買了一盒雞蛋回家後，拆開盒子正準備煮來食用時，竟發現雞蛋冒出一大坨灰白色長條狀物體，寬度大小就跟麵條差不多，讓她相當驚恐，擔心自己買回家的雞蛋長了寄生蟲，因此急忙在臉書PO文求助。

綜合泰媒報導，住在春武里府34歲女子蘭西雅（Rangsiya ）指出，她在上（5）月31日下午前往住家附近的蓮花超市，購買了一盒雞蛋打算製作甜品，沒想到回家正準備要料理時，卻發現雞蛋裡頭竟有著一大坨蜷曲的長條狀物體，擔心是不是自己買的雞蛋長出了寄生蟲。

蘭西雅提到，這是她第一次遇到這樣的情況，不知如何處理，也不希望在未經證實的情況下，隨意散布消息，破壞超市名聲，因此決定在個人臉書分享這件事，並貼出雞蛋照片，希望臉書好友能夠幫她解惑。

▲ 蘭西雅質疑自己買的雞蛋內有寄生蟲 。（圖／翻攝Noonay Noonier臉書）

蘭西雅透露，自己發文後，立刻吸引了大批網友熱烈回應，蓮花超市也隨即派人與他聯繫，並和疾病控制廳的醫師一起前來她家查看，最後將雞蛋交給疾病控制廳帶回去進行化驗，等待最後結果出爐，以釐清這種詭異的條狀物到底是什麼。

蓮花超市負責人回應，他們在得知售出的雞蛋出現問題後，已經連繫受害人討論解決、處理方法，同時也派人與提供雞蛋的養雞場聯繫，並委託疾病控制廳近一步化驗，希望能盡快查明真相，以避免未來相關事件再次發生。