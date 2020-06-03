　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被問川普揚言派兵…杜魯道「尷尬定格20秒」　專家：美國不再散發光芒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲ 加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「佛洛伊德之死」掀起的全美暴動越演越烈，華府執法部門動用橡膠子彈及催淚瓦斯，驅離白宮外的和平抗議者，讓總統川普（Donald Trump）可以步行穿越示威現場，在教堂前拍照。各界對於執法部門對民眾動武一事看法不一，儘管是美國的長期盟友加拿大，總理杜魯道（Justin Trudeau）日前被問及此事時也沉默不語長達20秒。

加拿大廣播公司（CBC）記者日前詢問杜魯道對川普揚言動員軍隊平亂、美國警察對白宮外示威者發射催淚彈的看法，杜魯道沉默20秒後終於開口，「我們都驚恐地看著美國發生的一切。現在是該讓人們團結的時刻，但也是個傾聽的時刻。也是時候了解到，儘管過去幾年來、幾十年來有所進步，不公正依然存在」，未正面批評川普。

英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）研究員梅拉爾（Ziya Meral）則表示，「儘管美國有種種缺點，仍代表許多我們深有同感的理想。如今我們正目睹美國倒向混亂、糟糕的治理、社會摩擦、糟糕的治安和領導能力。這座山巔之城不再鼓舞人心，也不再散發光芒。」

▲▼1日，白宮外圍鎮暴警察強勢清場。（圖／路透）

▲ 白宮外圍警察1日強勢清場。（圖／路透）

英國媒體《中東眼》土耳其駐地記者索魯（Ragıp Soylu）在推特上嘲諷，「恭喜美國！你們已經加入不能在總統府外和平示威的中東國家行列。」紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）更坦言，美國的情況讓她受到驚嚇。

1日警方清場時正在現場的澳洲最大新聞台「第7頻道新聞網」記者布雷斯（Amelia Brace）表示，「他們（執法人員）豪不關心、不分青紅皂白，沿著那條街追趕我們，向每個人發射橡膠子彈，現在有催淚瓦斯。我們被包圍了。」

七號電視網（Seven network）新聞與公共事務聯絡部門主管麥克弗森（Craig McPherson）指出，他的新聞團隊受到的攻擊令人髮指，「簡直是肆無忌憚的暴行。」據他所說，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已經和駐華盛頓大使館取得聯繫。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）2日受訪時表示，當局正在評估華盛頓與芝加哥的旅行建議。

與此同時，美國駐澳洲大使館則試圖向澳洲保證，川普政府支持新聞自由。美國駐澳大使柯爾瓦豪斯（Arthur B. Culvahouse Jr.）在推特上表示，「新聞自由是澳洲和美國人珍視的權利。我們認真看待記者，仍然堅定地致力於保護記者，同時保證人人享有法律保障的平等與正義。」

▲川普針對「佛洛伊德之死」示威發表演講之後，到聖約翰公會教堂 （St. John`s Episcopal Church）前高舉《聖經》，高喊「我們是全世界最偉大的國家」。（圖／路透）

▲ 川普針對示威發表演說後於聖約翰公會教堂 （St. John`s Episcopal Church）前拍照。（圖／路透）

歐盟外交政策負責人豐特列斯（Josep Borrell）2日指責，美國不該以這種方式使用他們的能力，稱之為「濫用權力」，必須予以譴責。歐盟一天前才表示，希望「所有問題」能在「完全尊重法治與人權的情況下迅速解決」，使用他們過去面對葉門、敘利亞及烏克蘭等動盪地區議題時經常使用的措詞。

此外，向來與美國為敵的中國也抓準時機攻擊。中國國內輿論指責美國的虛偽，「一面指責北京遏制香港的自由，一面在國內做類似的事情。」《環球時報》總編胡錫進2日發表評論批評，「這些美國政客真是冷酷無情。他們譴責港警，只因他們使用催淚彈和高壓水槍對付暴徒。而美國的動亂才開始幾天，但在和平對話的努力開始以前，警察就已經開始對抗議者開槍了。」

►全美暴動第8天！民調：逾6成美國人認同示威者　5成不滿川普處理方式

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

★★★好康來了！過期票券換東森幣★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
蔡英文乾兒子醉倒快車道被輾斃？總統府還原真相
LIVE／今天+0！連續52天無本土新冠肺炎病例
朱高正兒酒醉跳車躺路中...10分鐘後遭輾斃　小黃司機急報警
好市多賣中衛彩色口罩！1卡限購1盒265元⋯剛上架就完售
王敏錡發5大聲明回擊！曝離婚何如芸主因：她買珠寶總額等於一棟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國人也怒了！巴黎2萬群眾上街反歧視「遭警噴催淚瓦斯」：難以呼吸

美警暴力7年內造成7666人死亡　非裔佔比驚人

科學家發現地球最乾淨空氣！「南冰洋大氣層」無人類活動懸浮微粒

川普嗆「放最兇的狗咬示威者」　華盛頓市長：想起民權運動最黑暗時刻

白宮戒備升級！數百人「林肯紀念堂前」和平示威　華府宵禁後人群不散

被問川普揚言派兵…杜魯道「尷尬定格20秒」　專家：美國不再散發光芒

京阿尼36死悲劇將屆週年　日男「恐怖預告」用刀殺死知名動畫監督

6歲童慘跌入馬桶！糞水中溺斃「尖叫沒人回」　爸淚：他3歲就自己上廁所

怪男約女高中生旅館同住5晚　警追「空白16天」網友全歪樓

她買彩券「中頭獎1200萬」　男友幫領獎...竟直接捲款落跑！

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

法國人也怒了！巴黎2萬群眾上街反歧視「遭警噴催淚瓦斯」：難以呼吸

美警暴力7年內造成7666人死亡　非裔佔比驚人

科學家發現地球最乾淨空氣！「南冰洋大氣層」無人類活動懸浮微粒

川普嗆「放最兇的狗咬示威者」　華盛頓市長：想起民權運動最黑暗時刻

白宮戒備升級！數百人「林肯紀念堂前」和平示威　華府宵禁後人群不散

被問川普揚言派兵…杜魯道「尷尬定格20秒」　專家：美國不再散發光芒

京阿尼36死悲劇將屆週年　日男「恐怖預告」用刀殺死知名動畫監督

6歲童慘跌入馬桶！糞水中溺斃「尖叫沒人回」　爸淚：他3歲就自己上廁所

怪男約女高中生旅館同住5晚　警追「空白16天」網友全歪樓

她買彩券「中頭獎1200萬」　男友幫領獎...竟直接捲款落跑！

宏碁消費筆電銷售創新高　4月躍升美國前三大個人電腦品牌

各國解封「台灣都被排除在外」　陳時中無奈吐「最大關鍵因素」

TWICE新歌MV爆出抄襲！　JYP認了：希望與設計師對話

日職／無緣對決！王柏融打擊熄火　陳冠宇2局2K好投

大安區老住戶轉買新豪宅　入手「敦南寓邸」當仔仔、張震鄰居

台南市警局美化A2受傷車禍數據　林燕祝要求增加交通隊專業人力能力

境外生返台就學有譜！　陳時中：已請教育部調查檢疫空間

台灣神秘客超旺「澳門賭場看到他害怕」　1個月後天堂掉地獄…慘輸近20億！

艾倫狄珍妮哽咽哭了！被轟假面「神隱1個月現身」　激動：我很生氣難過

【廣編】6/21日環食「日蝕一番賞」送6大好禮　賞車送限量日蝕觀測眼鏡

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

國際熱門新聞

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

年薪最高CEO出爐　「台南女兒」領走17.5億打破紀錄

6警敲破車窗「連射電擊槍」逮人　2大學生嚇傻

名醫預言「川普注定落敗」：他犯了4個大錯

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

川普：明尼蘇達事件成全球笑柄

白人警察落單　遭黑人民眾包圍…下秒舉動惹哭網友

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

白人警遭妻離婚「理由未提佛洛伊德」　財產分配曝光

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

紐約爆襲警事件　警察遭撞飛後重摔

單日新增確診34例　東京警報啟動

200隻蝙蝠「從天墜落」暴斃！疑遭高溫「煮熟」

更多熱門

相關新聞

選美妻想改名切割白人警　離婚細節曝光

選美妻想改名切割白人警　離婚細節曝光

美國明尼亞波利斯（Minneapolis）前警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓死非裔男子佛洛伊德（George Floyd），他不僅失去職位，婚姻也出現重大危機。他的妻子凱莉（Kellie Chauvin）訴請離婚，相關文件如今浮出更多細節，她除了要求更改姓氏，兩人共有的財產也必須經過公平分配。

美國務院更新香港旅遊警示 籲慎防當局任意執法

美國務院更新香港旅遊警示 籲慎防當局任意執法

黑人女幫店家抵抗暴徒　卻被警察上銬

黑人女幫店家抵抗暴徒　卻被警察上銬

洛杉磯國民兵「單膝跪地」與民同行！

洛杉磯國民兵「單膝跪地」與民同行！

前非裔警察隊長遭殺　陳屍人行道

前非裔警察隊長遭殺　陳屍人行道

關鍵字：

佛洛伊德之死北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

美艷人妻每天下午陽台曬衣服！挖出「性虐慘死」悲劇

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍

中衛口罩5大電商今開賣　最多一人可以買4盒

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面