美示威驚爆疫情！明州國民警衛軍「1人染疫9人有症狀」…全體採檢

▲美國明尼蘇達州國民警衛隊被派遣到「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威現場，2日驚爆1名軍人染疫。圖為明州聖保羅市的抗議情況。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國明尼蘇達州「佛洛伊德（George Floyd）之死」引爆各地示威，情勢越演越烈，出現暴力行為，州政府已經動員7000名國民警衛軍到現場應對，但2日卻傳出1名軍人確診新冠肺炎，另外還有9人出現症狀。國民警衛軍表示，將會針對被派遣的全體人員進行採檢。

根據CNBC報導，明州國民警衛軍於2日證實，被派遣到示威現場的軍人之中，其中1人接受新冠肺炎檢測，結果呈現陽性，另外還有9人出現症狀。染疫軍人目前已經受到隔離，但目前仍不清楚他是何時確診，與部隊成員以及社會大眾有過多少接觸與互動。

國民警衛隊的施圖爾茲中校（Lt. Col. Dean Stulz）宣布，所有被派遣到示威現場的成員都將接受一連串健康檢查，包括新冠肺炎檢測。據悉，明州國民警衛隊已經布署將近7000名士兵應對抗議活動。

發言人霍克斯（Scott Hawks）表示，軍隊致力實行戴口罩政策，並盡可能保持社交距離，「但是當你們要列隊保護人民或建築物時，必須肩並肩（列隊）。當我們穿上制服保護公眾安全、重建和平與秩序時，這些都是我們能夠接受且必要的風險。」

▲美國明尼蘇達州已經動員將近7000名國民警衛隊人員。（圖／路透）



加州大學洛杉磯分校（UCLA）的艾森曼博士（Dr. David Eisenman）指出示威活動導致病毒蔓延到新地方的風險，「考慮到傳播的可能性，我們現在比以往任何時刻都更需要檢測。」

埃默里大學（Emory University）傳染疾病學者貝德納奇克（Bob Bednarczyk）指出，人們在示威現場被迫密切接觸，加上喊叫、唱誦等行動，種種因素可能加劇病毒傳播。他也坦言，在這種呼吸道疾病疫情蔓延之際，非常擔心使用催淚瓦斯造成的後果，「使用導致人們劇烈咳嗽的化學物質，會導致疾病更廣泛地傳播。」

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