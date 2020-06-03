台股早盤上漲逾百點！大立光勁揚2%　指數站上11200點

▲台股早盤上漲逾百點。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

儘管全美大規模抗議活動持續，但投資人把焦點放在解封後的經濟復甦跡象，美股周二（2日）收漲。台股今（3）日開盤上漲54.59點，以11,182.52點開出。

截至上午9點02分，指數來到11,256.86點、上漲128.93點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以300元開出，上漲1.18%；鴻海（2317）開在78元，上漲1.17%；股王大立光（3008）以4200元開出，上漲2.82%。

解封帶來的積極訊號激勵美股，那斯達克、標普500及道瓊指數近幾周來皆不斷向紀錄高點邁進，目前那斯達克距離歷史高點僅差2%，標普500及道瓊指數則分別差9%和13%。

Invesco全球市場策略師Brian Levitt表示，每晚的新聞都讓人意識到示威狀況正在惡化，但市場更專注於他們認為愈來愈好的事情上。「美國疫情最嚴重的地區染疫人數已穩定減少，人們開始外出，愈來愈多企業重啟。」

道瓊指數2日收盤上漲267.63點或1.05%，報25,742.65點；標普500指數上漲25.09點或0.82%，報3,080.82點；那斯達克指數上漲56.33點或0.59%，報9,608.38點；費城半導體指數上漲40.17點或2.18%，報1,883.41 點。

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