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美參議員：若英國使用華為5G　可能「放棄在英布署F-35戰機」

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▲美國共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）說，如果英國使用華為5G，美國可能會放棄在英國布署F-35戰鬥機等空軍軍力。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）於2日向英國國會表示，華為5G設備與技術可能會讓美軍置於風險之中，如果倫敦當局堅持使用，華府可能會考慮放棄在英國布署空軍，其中包括F-35戰鬥機等精準制導武器（Precision-Guided Munitions）。他也指控，中國政府試圖利用華為在兩國之間製造隔閡。

綜合華爾街《巴隆周刊》（Barron's）、BBC報導，柯頓是與美國總統川普的同黨盟友，2日來到英國下議院國防特別委員會聽證會，針對5G通訊安全性作證。他說，美國駐紮在英國的F-35戰鬥機配備著精準制導武器，如果英國將華為納入其5G網路計畫之中，美方將會放棄其供應與布署。

柯頓表示，如果英國使用華為的設備，「可能會替中國軍隊的駭客打開一扇窗口，一窺我們的軍事後勤行動」，讓美軍以及美國駐英武器系統「面臨危險」。

▲▼美軍F-35A。（圖／路透社）

▲柯頓指出，如果英國使用華為，可能會讓美軍處於危險之中。圖為美軍F-35A戰鬥機。（圖／路透社）

柯頓也提議，美國、英國、G7成員國可與南韓、印度以及其他歐盟國家合作，開發更加先進的5G技術，「我們擁有人才、生產能力、創新與創業精神來發展5G技術的軟硬體設備，而且品質、表現與價格都將遠遠勝過中國所生產的任何產品。」

柯頓表示，很擔心北京當局利用華為「在我們之間製造隔閡」，也否認美方將「華為問題政治化」，是為了削弱中國在新數據網路發展中的領導地位。他也指出，自己並不是代表美國政府發言。

英國首相強生（Boris Johnson）於1月宣布，只要華為2023年市占率不超過35％，將被允許參與英國外圍、非敏感部分的網路建設，提供無線電塔以及其他設備，他也承諾不會讓華為涉入能夠取得個人資料的「核心」範圍。

柯頓對此表示，英國可能因此失去外國投資「白名單」地位，也就是美國針對外國投資審查機制的豁免權。他也曾經提議立法延遲美國F-35戰鬥機進駐任何使用華為5G網路的國家。

▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲英媒報導，政府可能改變態度，重新審視使用華為5G網路的政策。（圖／路透社）

與此同時，英國國家網路安全中心也在正在評估華為在英國所扮演的角色，確認國內電訊公司使用華為設備是否會造成難以控制的風險。《泰晤士報》、《金融時報》也指出，英國政府正在評估美國制裁華為所造成的影響，強生也正在考慮擴大投資國內電訊企業，提升競爭力，減少對於華為的依賴。

華為表示，柯頓的指控缺乏證據。其英國首席執行長張國威（Victor Zhang）說，美國希望可以創造一間公司，與華為「相互匹敵」或「打敗」華為，「很顯然地，美國對於華為的攻擊是根據市場地位而非國家安全考量」，但仍表示歡迎「公開與公平的競爭，因為這有助於創新與降低成本」。

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