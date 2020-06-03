冷凍龍頭爆內鬥！直擊姪子、妹婿上門逼宮　德昌家族內鬨搶裕國經營權

圖、文／鏡週刊

國內最大低溫倉儲業者裕國冷凍第二代兄弟鬩牆，今年4月，弟弟楊長杰陣營發動奇襲，宣稱改派裕國大股東德昌國際法人代表，要將哥哥楊連發拉下董座，家族內鬨浮上檯面。上週四（5月28日），楊長杰一方拿出台中地院裁定，帶隊欲接管公司行使董事長、總經理職權，雙方爆發爭議。楊連發當天接受本刊專訪表示：「用掠奪的方式大家應該不會認同，要做對的事，相信老天爺自有他的主張。」

▲楊連發2年前回來接裕國董座，但大動作改革引發家族成員不滿。（圖／鏡週刊提供，下同）

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上週四（5月28日），本刊現場直擊一名梳著油頭、年約30的男子，與一名身形瘦高、年紀較長的男子，領著律師團及數名人員，不顧保全警衛阻攔，大喇喇走進裕國冷凍（以下簡稱裕國）台中總公司。

大批人馬抵達一樓大廳後，帶頭的2名男子不發一語坐在一旁，律師手上拿了一份資料大聲疾呼：「現在我們要行使董事長、總經理職權，接下來要辦理人事交接、接管公司。」眼見身分不明之人強行進入，在場的員工連忙知會主管，並拿起電話報警，裕國董事長楊連發得知後，也立馬找來委任律師，現場氣氛緊張。

其實帶頭的年輕男子是裕國第二代楊長杰之子楊育偉，要叫楊連發一聲「阿伯」，另名帶頭的則是楊連發的妹婿詹義郎，二人宣稱是裕國新任董事長和總經理，要接管公司，準備拉下現任董座楊連發。

裕國是國內最大低溫倉儲業者，1999年，德昌食品創辦人楊得根入主後，事業版圖陸續跨足物流、食品、營建等領域，近3年營收皆超過20億元，楊得根2018年2月驟逝，家族成員協議，由長子楊連發負責裕國營運，次子楊長杰長掌管德昌食品，未料，今年公司董監改選前夕竟爆發經營權之爭。

面對姪子、妹婿逼宮，鮮少在媒體曝光的楊連發，上週四首度打破沉默接受本刊專訪，「我本來也想說不要爭了，會跳出來，是因為捨不得公司員工。」他還強調：「用掠奪的方式大家應該不會認同，要做對的事，相信老天爺自有他的主張。」



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