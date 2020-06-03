　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「佛洛伊德之死」發酵　明州政府提起「民權訴訟」：改革警察文化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國示威,佛洛伊德之死(George Floyd)。（圖／路透社）

▲美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」持續發酵，明尼蘇達州政府宣布正式提起「公民權利」訴訟。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」引發全國示威遍地開花，明尼蘇達州政府2日宣布，將針對事發地點明尼亞波里斯（Minneapolis）警察局正式提起公民權利訴訟，希望能夠與市府合作，改革警察文化，解決體制性種族歧視問題。據悉，聯邦調查局（FBI）也在進行類似調查。此舉獲得市長佛雷（Jacob Frey）與市議會成員的一致贊同。

明尼蘇達州州長沃茨（Tim Walz）與明州人權部2日下午召開記者會，宣布針對明尼亞波里斯警察局提起公民權利訴訟，並且展開相關調查，希望能與市府達成協議，短期內解決警局長久以來的種族歧視，長期目標則是尋求體制性改變。

▲▼ 全美為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死抗議的浪潮迄今未歇。（圖／路透）

▲全美為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死抗議的浪潮迄今未歇，明州政府也正式宣布提起訴訟，期盼改革警察文化。（圖／路透）

人權部官員盧塞羅（Rebecca Lucero）將會領導調查，她提到，預計目標是與市府協調一項合意判決，並透過法院的禁令與罰款來執行；芝加哥警方去年被司法部發現長期種族偏見與執法過當問題，就通過了一項合意判決。此外，FBI也在調查，警方是否蓄意剝奪佛洛伊德的公民權利。

沃茨指出，佛洛伊德的生命與人性被隨意抹煞，「我們知道存在著根深蒂固的問題」。他說明，相關單位將調查該警局過去10年的政策、程序與相關做法，決定警方是否涉入針對有色人種的體制性歧視，並致力於根除此問題。

市議會12名議員一致支持調查，主席本德（Lisa Bender）於2日稍晚發表聲明，「我們呼籲州政府盡其所能針對明尼亞波里斯警局究責，讓他們替所有濫權以及傷害我們社會的行為負責，並且隨時準備好成為正式合作夥伴，在這個過程中提供協助。」

▲美國明尼亞波里斯（Minneapolis）市長佛雷（Jacob Frey）。（圖／達志影像／美聯社）

▲明尼亞波里斯（Minneapolis）市長佛雷（Jacob Frey）支持調查。（圖／達志影像／美聯社）

明尼阿波利斯市市長佛雷表示，州政府的介入有助於打破「改革僵局」，他說，「警察局長與民選官員都致力改變，但受到警察工會保護以及法律的阻礙，這一點嚴重限制警察部門的問責制度。」

佛雷對於調查一事表示歡迎，「因為要打破這個長久存在的障礙，改變警察文化，解決體制性的種族主義問題，將會需要我們所有人攜手合作。」至於警局發言人與警察工會目前尚未對此回應。

《美聯社》報導，明尼阿波利斯警察局數十年來都被指控針對非裔美國人與其他少數族群施以歧視或暴力，即使在警局內部也存在這種現象。輿論批評，儘管阿拉頓多（Medaria Arradondo）於2017年被提拔成為該警局第一任非裔局長，警察文化仍抗拒改變。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
中衛口罩5大電商今上架！最早10點開賣　最多1人可以買4盒
豬哥亮長子驚爆健康亮紅燈！「半年暴瘦8kg」最新近況曝
三峽名店創辦人爆欠債4000萬　全家擺爛不還！開跑車進出「欠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普提引用《暴動法案》派兵平亂　自曝：任命最高階軍官負責

佛洛伊德家屬質問！警察局長沉痛「脫帽道歉」：願做一切挽回他性命

「別替暴力找藉口！」歐巴馬譴責示威暴動　籲民主投票也很重要

川普到教堂前「拿聖經拍照」　主教看新聞才知…炸怒：他狂煽動暴力！

誓言動員軍隊…川普到教堂前「舉聖經拍照」！多州州長火速回嗆

蓬佩奧：北京想要破壞西方　籲「讓中共下世紀不再處於主宰地位」

「包圍警方是錯誤的！」紐約警車猛然衝撞示威者　市長回應了

壓脖惡警關進單人牢房！獄警「每15mins巡邏」全天監控　外媒：防自殺

壓脖惡警又爆黑歷史！處理夜店鬥毆…沒勸架「直接狂噴辣椒水」

美警發射催淚瓦斯！記者頻傳被捕　路透攝影師慘被「橡膠子彈」打傷

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

美示威驚爆疫情！明州國民警衛軍「1人染疫9人有症狀」…全體採檢

佛洛伊德40歲喜迎女兒…6年後遭警壓脖亡　伴侶哭訴：她再也沒有爸爸了

「佛洛伊德之死」發酵　明州政府提起「民權訴訟」：改革警察文化

美鎮暴警「棍打盟邦女記者」還盾擊攝影師！　澳洲總理下令調查

美英澳加紐外長通話　談論中國強推港版國安法

全球230位頂尖專家急催G20：緊急開峰會　提供2.5兆美元資金！

《華郵》踢爆「司法部長下令」警射催淚彈、橡膠子彈強勢清場：把它完成

杜特蒂政策轉彎　暫不終止菲美軍隊互訪協定

6警衝出猛敲車窗「連射電擊槍」　1男1女遭強拖下車手腕骨折：只是去買晚餐

WHO錄音檔外洩！　官員內部對話「證實」：中國拖延公布病毒資訊

繼武漢後！大陸又有一市「全城免費大篩檢」…人口超252萬人

唐鳳宣布將推出三倍券地圖

侯友宜宣布：新北酒家舞廳6／8開放　「需保持社交距離」

全聯「口罩套組」開賣！每片4元每人限購一盒　民眾卻只想單買

哪個星座是投資高手？金牛座奪冠　固定星座很厲害

小貨車剛停靠路肩…後方機車高速撞上！騎士腦漿濺出慘死

汽車衝進超市…他剛結帳離開衰遭命中　收銀、顧客轉頭都嚇傻　

台大去年畢典頒獎時竟播大陸海軍軍歌　校方回應了

80歲嬤「走10公里」九華山參拜　忘了回家路！蹲坐路邊警助返家　

南山股東會現場火爆！南山工會集結抗議：「老尹要謝罪、小尹硬起來」終結系統之亂

26個親密體位挑戰「人體ABC」　超強柔軟度合體技看了好害羞

國際熱門新聞

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

年薪最高CEO出爐　「台南女兒」領走17.5億打破紀錄

名醫預言「川普注定落敗」：他犯了4個大錯

6警敲破車窗「連射電擊槍」逮人　2大學生嚇傻

川普：明尼蘇達事件成全球笑柄

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

白人警察落單　遭黑人民眾包圍…下秒舉動惹哭網友

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

白人警遭妻離婚「理由未提佛洛伊德」　財產分配曝光

紐約爆襲警事件　警察遭撞飛後重摔

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

單日新增確診34例　東京警報啟動

明市警狂鎖喉嫌犯　14%直接掐暈

更多熱門

相關新聞

美鎮暴警「棍打+盾擊」澳洲記者　惹外交麻煩

美鎮暴警「棍打+盾擊」澳洲記者　惹外交麻煩

美國白宮執法人員周一（1日）對和平示威群眾強勢清場，過程引來撻伐，甚至引起與友邦的外交麻煩。2名澳洲《第7頻道》的記者當時也在現場，卻被不分群眾及媒體的鎮暴警察暴力對待；澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）證實，總理莫里森已下令駐華盛頓大使館進行調查。

《華郵》踢爆「司法部長下令」強勢清場

《華郵》踢爆「司法部長下令」強勢清場

6警敲破車窗「連射電擊槍」逮人　2大學生嚇傻

6警敲破車窗「連射電擊槍」逮人　2大學生嚇傻

疫情趨緩解封經濟可望復甦　美股收高267點

疫情趨緩解封經濟可望復甦　美股收高267點

明市警狂鎖喉嫌犯　14%直接掐暈

明市警狂鎖喉嫌犯　14%直接掐暈

關鍵字：

北美要聞明尼蘇達州明尼亞波里斯Minneapolis佛洛伊德George Floyd蕭文Derek Chauvin沃茨Tim Walz

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

6重點秒懂三倍券好處！陳嘉行打臉「發現金6000」

國巨前高層睡美魔女人妻　身分起底「常上媒體版面」

伊能靜18歲兒IG露餡真實性向！女裝艷照掀家變

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面