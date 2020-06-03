美英澳加紐外長通話　談論中國強推港版國安法

▲全國人大代表會議通過「港版國安法」，外界憂加速香港失去特殊地位。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

中國強推「港版國安法」爭議持續延燒。美國國務院今天表示，國務卿蓬佩奧1日與澳洲、加拿大、紐西蘭及英國外長通話，談論迫切全球挑戰，包括中共強推在香港實施國安法。

中國13屆全國人大代表會議5月28日以2878票贊成，1票反對、6票棄權，通過備受爭議「港版國安法」授權案。外界估計，中國人大常務委員會最快6月內可以通過法案草案文本。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天發聲明表示，蓬佩奧（Mike Pompeo）1日與加拿大外長沈潘（Francois-Philippe Champagne）、澳洲外長潘恩（Marise Payne）、紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）及英國外相拉布（Dominic Raab）通話。

歐塔加斯指出，5國外長談論如何在諸多迫切全球挑戰上協調合作，包括中共單方面任意決定將國安法強加在香港身上、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球應對、獲取關於疫情起源透明資訊的需求，及伊朗在伊拉克與中東的破壞穩定行徑。

此外，歐塔加斯說，他們也討論該如何合作維繫個人防護裝備（PPE）、醫療設備供應鏈，以及共同管制敏感技術出口等。

面對中國強推「港版國安法」爭議，美國行政部門近期動作頻頻。

蓬佩奧5月27日向美國國會認證，香港已不再擁有高度自治，因此不符合美國法律下的特殊待遇；他並在隔日與英國、澳洲及加拿大政府發表聯合聲明，警告該法恐破壞「一國兩制」、提高香港政治犯罪遭起訴機率，並加劇社會分歧。

美國總統川普則在5月29日大動作祭出4大反制中國措施，宣布將著手撤銷香港在引渡條例、出口管制、旅遊及獨立關稅區地位等領域所享有的特殊待遇，並制裁直接或間接損害香港自治的中國、香港官員。