美鎮暴警「棍打盟邦女記者」還盾擊攝影師！　澳洲總理下令調查

▲白宮外圍鎮暴警察驅散示威者,殃及記者及攝影師。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國白宮執法人員周一(1日)對和平示威群眾強勢清場,過程引來撻伐,甚至引起與友邦的外交麻煩。2名澳洲《第7頻道》的記者當時也在現場,卻被不分群眾及媒體的鎮暴警察暴力對待;澳洲外交部長佩恩(Marise Payne)證實,總理莫里森已下令駐華盛頓大使館進行調查。

綜合外電報導,美國總統川普1日在白宮發表重大演說,就46碎非裔男子佛洛伊德之死所引發的暴動,發表回應。他承諾佛洛伊德的家人會徹查此事後,批評各地方首長控管不力,導致暴動脫序行為在全美到處發生,因此誓言派出軍隊上街「迅速解決問題」。而在川普演說前,白宮周圍執法人員對和平示威群眾強勢清場,造成後續許多問題。

Here’s how this scene was viewed live in Australia. One of America’s closest and most dependable allies. Rendered speechless. Just watch. pic.twitter.com/IjOzgs3WYo