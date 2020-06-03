美鎮暴警「棍打盟邦女記者」還盾擊攝影師！　澳洲總理下令調查

▲白宮外圍鎮暴警察驅散示威者，殃及記者及攝影師。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國白宮執法人員周一（1日）對和平示威群眾強勢清場，過程引來撻伐，甚至引起與友邦的外交麻煩。2名澳洲《第7頻道》的記者當時也在現場，卻被不分群眾及媒體的鎮暴警察暴力對待；澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）證實，總理莫里森已下令駐華盛頓大使館進行調查。

綜合外電報導，美國總統川普1日在白宮發表重大演說，就46碎非裔男子佛洛伊德之死所引發的暴動，發表回應。他承諾佛洛伊德的家人會徹查此事後，批評各地方首長控管不力，導致暴動脫序行為在全美到處發生，因此誓言派出軍隊上街「迅速解決問題」。而在川普演說前，白宮周圍執法人員對和平示威群眾強勢清場，造成後續許多問題。

Here’s how this scene was viewed live in Australia. One of America’s closest and most dependable allies. Rendered speechless. Just watch. pic.twitter.com/IjOzgs3WYo — Brett McGurk (@brett_mcgurk) June 2, 2020

當時澳洲《第7頻道》（Channel 7）的記者布蕾斯（Amelia Brace），以及攝影師麥爾斯（Tim Myers）也在白宮現場，而直播畫面正在澳洲的「日出」節目與CNN即時聯播。

麥爾斯拍到鎮暴警察手持圓盾衝向和平示威的群眾之中，所有人四散後退，隨即一名鎮暴警察出現在麥爾斯的鏡頭前，先是側盾朝他肚子攻擊，再掄起拳頭揮出一拳；布蕾斯則是在護送邁爾斯後退時，背部受到一記棍擊。兩人趕緊往後奔逃，不久後警方即發射橡膠子彈和催淚彈。

▲示威者和平高舉雙手，卻被盾擊伺候。（圖／路透）

佩恩周二（2日）指出，總理莫里森（Scott Morrison）下令外交部及駐華盛頓大使館，就此事進行調查，官方已與布蕾斯和麥爾斯接觸，並強烈敦促示威活動的兩方，不論示威者或鎮暴警，都應該克制行為和避免暴力。

澳洲駐美國大使斯諾蒂諾斯（Arthur Sinodinos）數小時後發布一份聲明，指出已經向2位記者提供領事館的協助，「我們正和美國國務院討論」。他表示，國務院也提供協助。

白宮當天也讀出川普和莫里森1日的通話內容，但尚不清楚該通電話是在2名澳洲記者被攻擊前或後進行，內容並未提及此事。