杜特蒂政策轉彎　暫不終止菲美軍隊互訪協定

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電

菲律賓外交部長陸辛今晚表示，在總統杜特蒂指示下，他已發出外交照會給美國駐菲大使，告知菲律賓希望暫停終止菲美軍隊互訪協定（VFA）的計畫。

根據陸辛（Teodoro Locsin Jr.）今晚在推特公布的外交照會內容，菲律賓「鑑於這個地區的政治和其他發展」，暫停終止「菲美軍隊互訪協定」。

不過，根據這份日期為6月1日的外交照會，終止菲美軍隊互訪協定的計畫只暫停6個月，並可在菲律賓要求下「再暫停6個月」。期滿後，將依原訂期程終止這項協定。

菲律賓2月11日正式知會美國，將退出兩國於1998年簽署的菲美軍隊互訪協定。根據原訂期程，這項協定將於美國政府收到通知的180天後終止。

美國駐菲律賓大使館今天發表聲明，指「美國歡迎菲律賓政府的決定」。

聲明中說：「我們長期的同盟使兩國都受益，我們期待與菲律賓持續密切的安全與國防合作。」

「菲美軍隊互訪協定」重申兩國在1951年簽定的共同防禦條約（MDT）中承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲律賓，以及美國軍方人員入境菲律賓時，不需護照和簽證等。

對菲國希望終止協定，美國總統川普（Donald Trump）2月曾說：「如果他們想要那麼做，我真的無所謂，這可以省下很多錢。」

有菲律賓學者認為，終止這項協定使菲國能因應世界局勢，更靈活地調整對外政策，不再成為「美國敵人的目標」，藉此保護菲律賓人。

菲律賓最高法院前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）則說，一旦終止菲美軍隊互訪協定，菲律賓將失去美國對中國在南海擴張的制衡力量，預計杜特蒂下台前，中國會重啟黃岩島（Scarborough Shoal）軍事建設。

一般認為，杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令終止菲美軍隊互訪協定，與他的親信、前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）赴美簽證遭取消，以及美國參議員一再施壓，要求釋放杜特蒂「掃毒戰」主要批評者、菲國參議員德利馬（Leila de Lima）有關。