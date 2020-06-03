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疫情趨緩解封經濟可望復甦　美股收高267點

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▲▼美股,華爾街。（圖／路透）

▲疫情趨緩解封經濟可望復甦，美股收高。（圖／路透）

文／中央社紐約2日綜合外電報導

投資人不理會非裔男子遭白人警察以膝壓頸窒息而死，在全美引發的社會動盪，以及對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的憂慮，將注意力放在解封後的經濟復甦跡象，美股今天收高。

道瓊工業指數上漲267.63點或1.05%，以25742.65點作收。

標準普爾指數上揚25.09點或0.82%，收3080.82點。

科技股那斯達克指數上漲56.33點或0.59%，收9608.38點。

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