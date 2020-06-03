全美怒火狂燒！　名醫預言「川普注定落敗」：他犯了4個大錯

▲全美各地示威活動不斷竄起。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國明尼蘇達州一名非裔男子佛洛伊德（George Floyd），慘遭白人警察紹文（Derek Chauvin）用膝蓋狠狠壓住脖子10多分鐘，導致對方無法呼吸，最後釀成死亡悲劇，全美各地掀起激烈示威抗議。對此，我國知名醫師孔繁錦發表個人觀點，他直言「川普在總統大選注定落敗」，並指出他犯下的4大錯誤。

「佛洛伊德之死」引起全美暴動，各地激烈份子開始出現搶劫、放火燒屋等暴力行為，要求政府正視這件種族歧視案件。最初案發地明尼亞波里斯市、洛杉磯市、洛杉磯縣目前都已進入「緊急狀態」，華盛頓特區以及其他8個州都要求國民兵進駐，以協助當地執法，更有16州25城為此實施宵禁。

▲醫師孔繁錦。（圖／翻攝自臉書）



針對美國近日掀起激烈爆動一事，孔繁錦6月1日在臉書發文，他認為川普政府在危機處置上做得一塌糊塗，並列出8大項他所觀察到的重點：

一、警方第一時間只將惡警免職，沒說道歉與究責。

二、司法沒有迅速收押起訴惡警，拖了4天已經來不及。

三、明尼蘇達州長手足無措明顯失職，應該一邊道歉罪己撫慰家屬呼籲大眾冷靜，一邊果斷調集部隊實施軍管宵禁戒嚴。

四、跟香港反送中一樣，事件只是引爆點。根源是貧富懸殊、階級（種族）對立（仇恨）、年輕人絕望看不到將來，是社會結構問題。

五、《手機＋網路＝全民自媒體》再次扮演關鍵角色，證明不愧為劃時代發明。

六、看板人物意見領袖名流明星紛紛表態，矛頭一致指向川普。

七、警民一旦陷入暴力相向冤冤相報的惡性循環，游擊巷戰已難善了。

八、川普大選敗局已定，會是這場事件最後輸家，他犯了4個錯誤：

1.靠煽動民粹階級仇恨種族對立起家，活該報應遭到反噬。

2.沒有拿出領袖高度撫慰人心，反而依舊高調強硬火上澆油，惹起眾怒一發不可收拾。

3.慣技甩鍋卸責，這次想不出可以怪誰，竟然驚慌逃竄啞口無言，讓人看破手腳。

4.外交孤立單邊硬幹霸凌盟邦，國際樂的看戲。正想藉香港打中共救選情，不料後院失火，支持度繼續探底。

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