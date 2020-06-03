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北市貴族小學師「度蜜月」還帶男童　他不碰老婆超瞎理由曝光

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范姓狼師到日本度蜜月時，竟帶班上男童及其母親同行，讓新婚妻子氣炸。（示意畫面）

圖文／鏡週刊

台北市中心一所歷史悠久的貴族私立小學驚傳狼師性侵男童，該校一名范姓教師，利用家長信任將學生帶回家個別輔導，猥褻男童，日前遭重判三年十月入獄服刑，甚至還把妻子當成繳交房貸工具，老婆受不了向法院訴請離婚獲准，范姓狼師還得賠償妻子30萬元精神撫慰金。

范姓狼師與妻子結婚後，2人一度合力貸款買房，準備共度美滿人生，未料，這段婚姻並未持續太久。因為范妻後來發現老公竟與多名男童過從甚密，連到日本蜜月旅行都邀請一名男童及其母親同行，之後，老公又在未告知她的情況下，與對方同遊日本13天。

 

她曾質疑先生為何與男童互動親密，老公竟反嗆她說：「妳太愛吃醋了，如果不相信自己的老公，那這段婚姻也沒什麼好談了，就是因為妳這種態度，我連碰都不想碰妳。」

范某則向法官解釋，婚後與妻子沒有性行為是因為他陰囊水腫，二度開刀治療，擔心傷口被碰觸才搬到客房睡；後來學生家長協助並擔任嚮導，才規劃與妻子到日本蜜月同遊，妻子在旅行期間對他毫無體貼關懷，不但沒關心他的傷口疼痛，還怪他動手術破壞蜜月旅行。

范姓狼師反指妻子對他不體貼，還故意在凌晨用果汁機打飲料影響他睡眠，家務也都丟給他，視他為僕人。（示意畫面）

范還抱怨妻子每天對他擺臉色，故意在凌晨用果汁機打飲料影響他的睡眠，連家務也都丟給他，視他為僕人，甚至故意激怒他再錄音蒐證，他雖同意離婚，但請求法官駁回妻子要求的精神慰撫金。

不過，法官認為，范妻指控丈夫以針筒注射精液一事，依據她提出的針筒照片及「繳房貸功能」等相關對話與錄音，可證明確有其事，因此認定雙方婚姻難以維持，且應歸責於范男，判准雙方離婚，而且范男還需賠償妻子30萬元精神慰撫金。

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