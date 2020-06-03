年薪最高CEO！　標普500企業公布：「台南女兒」領走17.5億破紀錄

圖文／鏡週刊

《美聯社》與薪資研究調查機構「Equilar」近日公布最新的CEO年薪排行，由去年領走5,850萬美元（約新台幣17.5億）的超微（AMD）執行長暨總裁蘇姿豐居首位。

該調查指出，2019年排行首位的蘇姿豐，去年總薪酬為5,850萬美元（約新台幣17.5億元），主要來自績效和股票獎勵。其本薪為100萬美元（約新台幣3,000萬元），績效獎勵為120萬美元（約新台幣3,600萬元）、價值300萬美元（約新台幣9,000萬元）的股票選擇權以及5,300萬美元（約新台幣15.9億元）的股票獎勵。

排行第二名的則是「探索通信公司」（Discovery Inc）執行長大衛扎斯拉夫（David Zaslav），去年則領了4,580萬美元（約新台幣13.7億元），和蘇姿豐足足相差1,270萬美元（約新台幣3.8億元）。第三名則是已卸任的迪士尼CEO羅伯特艾格（Robert Bob Iger）。

蘇姿豐於1969年出生於台南，3歲就隨父母移民美國紐約，年僅25歲就取得麻省理工學院（MIT）博士學位，相繼在國際半導體大廠任職。2014年她接任超微執行長，讓瀕臨破產的超微大變身，成為標普500企業中表現最好的公司，股價從3美元漲到55美元（約新台幣90元到1,650元），去年超微股價也成長了156%。

美聯社這項調查鎖定的是在標普500企業擔任2年以上執行長（以排除列入簽約獎金），而蘇姿豐為該研究自2011年啟動以來，首位排行第一名的女性CEO。



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