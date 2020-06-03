川普嗆「放最兇的狗咬示威者」　華盛頓市長：想起民權運動最黑暗時刻

▲警方在白宮周圍守衛，防止示威者穿越。（圖／達志／美聯社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）30日在推特發文，警告示威者若敢越過白宮圍欄，將面對「最兇猛的惡犬」及「最狠辣的武器」。對此，非裔的華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）回文表示，這讓人想起民權運動時期最黑暗的一幕，「我為美國總統對同胞講出這樣的話感到震驚。」

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川普在推特上表示，美國特勤局（Secret Service）相當專業，他在白宮內看著外面的一切，感到非常安全，只要示威者膽敢越過白宮的圍牆，將會面對最兇惡的狗及最狠辣的武器，「特勤人員都已經準備好了！」

華盛頓特區市長鮑賽見到川普的推文後，隨即發文回應，她表示，川普的發文讓人想起民權運動時期最黑暗的一幕，當時警察也會放狗攻擊示威的非裔人士，並造成許多無辜的兒童、婦女受傷，「「我為美國總統對同胞講出這樣的話感到震驚。」

鮑賽還嗆，圍牆後面沒有惡犬與武器，只有一個嚇壞了的人，「在弗洛伊德被殺害，以及數百年來制度上的種族歧視後，他（川普）孤單又害怕地躲在圍牆後，而我支持大家和平行使憲法第一修正案的權利。」

鮑賽提到，華盛頓警方將一如既往，派員支援特勤局執行任務，寶會每一個人，無論是否認同這些人。

鮑賽也向示威者喊話，她說，「雖然總統一直試圖分化大家，但我們一定要和平地表達訴求，並在11月的選舉發出自己的聲音。」

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