美國銀行打頭陣！未來4年祭300億元　盼解決種族歧視　

▲美國銀行各地的分行也有遭受到示威者襲擊的案例。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國各地掀起「佛洛伊德之死」示威行動，再次燃起種族歧視的爭議，美國銀行（Bank of America）2日宣布，將在未來4年內，提供10億美元（約台幣300億元）以協助解決全美各地的經濟及種族不平等待遇問題，這也是在佛洛伊德事件爆發後，美國首家祭出實際行動的銀行。

根據《路透社》報導，美國銀行執行長布萊恩·莫伊尼漢 （Brian Moynihan）表示，「我們都需要做得更多，在過去一周的時間哩，已經讓美國產生一種真正的壓迫感，尤其是考慮到我們生活和工作的環境中看到的種族歧視。」

▲佛州示威者高舉「膚色不是犯罪」的標語。（圖／路透）

美國銀行承諾，將在未來4年執行病毒檢測、健康檢查等服務，特別是針對有色人種的社區、雇用少數族群的企業以及為黑人提供知識的教育機構等。

在「佛洛伊德之死」爆發後，美國金融體系中多家企業都曾表態自身的立場。花旗集團財務長馬克·梅森（Mark Mason）就聲明，身為在華爾街為數不多的黑人高階主管之一，對於佛洛伊德之死感到相當的恐懼、厭惡和憤怒。摩根大通集團（JPMorgan Chase＆Co）和富國銀行集團（Wells Fargo＆Co）的負責人也發表了反對種族歧視和種族主義的聲明。

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