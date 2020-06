美黑人議員在示威現場　遭警察噴胡椒劑…上銬直接帶走

▲美國紐約非裔州參議員米維在示威現場遭警察噴胡椒劑上銬帶走。(圖/翻攝自Facebook/@SenatorMyrie)



記者王致凱/綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭遇警方執法暴力死亡,引發全美超過一星期示威與騷亂,執法單位則強硬執法回擊。就連紐約民主黨籍非裔州參議員米維(Zellnor Y. Myrie),1日也在街頭遭警員噴胡椒噴劑和上銬。

綜合外媒報導,米維1日晚間身穿寫有參議員和姓名字樣的螢光色上衣前往布魯克林示威現場,並且告知警方他的議員身份,未料突然有騎單車的警察將他撞倒,之後就被噴胡椒噴劑和上銬。據悉,警方很快就將米維釋放。

另外在俄亥俄州(Ohio)哥倫布市一場示威活動中也有示威者與警方發生衝突,非裔民主黨籍美國聯邦眾議員比蒂(Joyce Beatty)出面試圖緩和局勢時,也遭警方噴灑胡椒噴劑。

比蒂事後批評警方使用武力過度,無法真正解決問題,同時也呼籲示威者保持和平冷靜。

▼俄亥俄州選出的聯邦眾議員比蒂也遭警察噴胡椒劑



I’m ok. Was just trying my best to deescalate the situation. https://t.co/7HtXR2os0y