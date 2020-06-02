首批提早退稅372億元6月底入帳　約230萬戶受惠

▲財政部預估，約有372億元提早退稅金額將在6月底入民眾的口袋。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

賦稅署署長李慶華今（2）日表示，統計到昨（1）日為止，已經有410萬戶完成報稅，占總報稅戶630萬元，已經達到三分之二，預計有230萬戶在「提早退稅」期限內完成報稅，預計將有372.5億元在6月30日退稅。

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，財政部今年將報稅期限延長到6月30日，但同時只要在6月1日以前完成網路報稅，都可以在6月30日拿到退稅款，等於舒緩民眾繳稅、資金壓力雙管齊下。

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根據財政部統計，已經有410萬戶在6月1日以前完成報稅，其中可以在6月底確定可拿到退稅款的就是230萬戶在期限內完成報稅，預估退稅金額約372.5億元，不過與去年的294萬戶、退稅規模455億元確實稍微減少，延長期限仍有一部分的民眾還未積極報稅。

根據規範，是用首批退稅者是在6月1日以前完成網路報稅，也包含採用稅額試算利用網路或電話語音回復者；另外就是5月11日以前人工報稅或二維碼的方式報稅，或稅額試算以紙本回復者。李慶華提醒，今年所得稅申報期限到6月30日截止，民眾仍要記得在申報截止日前內完成申報。