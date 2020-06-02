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川普認「明尼蘇達成全球笑柄」　看示威者被放倒：就像打保齡球

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▲▼ 美國白宮周邊31日晚間持續動亂。（圖／路透）

▲ 白宮周邊地區動亂，鎮暴警力強硬執法，川普一家人進入白宮地堡躲避。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）公布一段總統川普1日與各州州長的電話會議錄音檔。川普要求州政府強硬對暴動群眾出手，並指責不願派出國民兵的州長「看起來像蠢蛋」。川普稱，明尼蘇達事件已經成為全球笑柄。

根據川普在白宮戰情室與地方州長的電話會議錄音，川普直嗆街頭民眾是「恐怖分子」，並出言告誡那些未強硬執法的州長。他在電話中向州長們強調，「你們必須要主宰局勢，你們必須把那些人逮捕。」

CNN報導稱，川普的語氣似乎非常氣憤，儘管有些幕僚建議他擺出一些團結或自我反省的口吻，但川普反而向州長們說，「領導人必須對本州的暴力行為祭出報復」，更建議州長們執法時「不需要太謹慎」。

▲▼「佛洛伊德之死」引發全美多城暴動。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「佛洛伊德之死」引發全美多城暴動。（圖／達志影像／美聯社）

川普稱，明尼蘇達事件已經成為全世界的笑柄，「整個世界都在嘲笑明尼斯阿波利斯警察局被燒毀」。

民主黨籍伊利諾州州長普利茨克（J.B. Pritzker）在電話會議中向川普表示，美國人民渴望從政府獲得幫助，但「白宮的言詞使情況變得更糟，人們如今正遭受真正的苦難，國家領導人必須呼籲示威者保持冷靜。」

川普則反擊說，「我也不喜歡你的言論」。他向普利茨克說，「在新冠病毒疫情方面，你本來可以把事情做得更好。」

《紐約時報》（The New York Times）報導，川普在該次電話會議中對國民兵採取的鎮暴戰術讚譽有加，並且像觀看體育賽事一般，對電視上所播放的示威情況進行評論，形容被擊倒的示威者「就像保齡球瓶一樣」。報導稱，比起美國總統，川普聽起來更像是一位旁觀者。

▲▼「佛洛伊德之死」引發全美多城暴動。（圖／達志影像／美聯社）

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