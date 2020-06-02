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家樂福32億打包頂好、JASONS　專家分析「背後2原因」

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家樂福以32億收購頂好、JASONS，將一次增加224個據點。

圖文／鏡週刊

零售版圖洗牌！家樂福今（2）日宣布，將收購頂好超市及JASONS Market Place，屆時總店數上看380家，目標成為台灣超市通路市占率第二大。

國內量販龍頭家樂福今日宣布，將斥資32億元，收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的全部股份，此次交易，包含199間頂好Wellcome超市、25間Jasons Market Place，共計224個門市。 而該交易案預計2020年底完成，家樂福也會在股權交割1年內，將頂好Wellcome品牌全數更換，Jasons則會轉為家樂福頂級超市。

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商研院經營模式創新研究所副所長李世珍分析，目前全聯除了大店型外，也以60至80坪小型超市搶進都會商圈，量販超市如家樂福便利購、美廉社等，也採取相同作法，而四大超商過去幾年持續擴充大型店，也擠壓超市生存，顯見零售業的界線日漸模糊。

「如今家樂福大舉收購頂好、JASONS，最重要的就是要擴大版圖、吸引不同客群，且同時經營量販店與超市，可以更清楚掌握民眾的消費型態；另一方面，也可以看出家樂福想要衝刺生鮮的銷售。」 李世珍進一步說，隨著電商蓬勃發展，家樂福透過增加門市，線上購物取貨點也會變多，可增添消費者方便性，而這次交易還包含頂好旗下物流中心的資產及土地，相信未來可增加電商的送貨速度。


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