家樂福併購頂好及JASONS　學者：對全聯有殺傷力

▲家樂福買下頂好。（圖／業者提供）

文／中央社記者楊舒晴台北2日電

家樂福集團今天宣布收購224間頂好及JASONS超市，目標成為台灣市占率第二的超市通路。學者分析，這起併購案對家樂福可說是一舉兩得，將對市占率龍頭全聯有一定殺傷力。

家樂福今天宣布，將收購惠康百貨股份有限公司的全部股份，交易除了包含199間頂好Wellcome超市、25間JASONS Market Place，也涵蓋物流中心的資產及土地。整筆交易價值9700萬歐元（約新台幣32.3億元），股權交易案預計於2020年底完成。

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家樂福表示，未來將全數更換頂好Wellcome品牌，JASONS品牌則會轉為家樂福頂級超市，此外，頂好Wellcome將發揮在生鮮農產品方面的專業，並持續發展食品線上購物，成為線上購物取貨點。

高雄第一科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪認為，家樂福併購頂好和JASONS，是很好的策略。他說，通路的先占優勢很重要，頂好在台經營33年，占據很多好的據點， 家樂福藉由併購，可以快速把這些地點搶來，若要靠自己慢慢開200家店，可能要花上十多年時間，地點也不見得那麼好。

▲頂好成立於1945年，是香港最大型的連鎖超級市場。。（圖／記者陳涵茵攝）

吳師豪說，另一個併購的好處在於，JASONS的消費族群偏向中高端，屬於另一個市場區隔，家樂福併購JASONS，可以順理成章打入中高端消費市場，這起併購案等於說是一舉兩得。

商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍也說，這起併購案對家樂福「一定有加分」，家樂福可以藉此迅速擴張地域，接收頂好、JASONS原本的客群，不需要重新再來，這讓家樂福的布局更加全面，品牌擴散更加快速。

家樂福集團目前在台灣有137家分店，其中包含69家便利購超市，併購頂好和JASONS後，總店數將超過360間。家樂福表示，將加速在台灣發展超市展店營運，成為台灣市占率第二的超市通路。目前全台市占率最高的超市業者是全聯福利中心，有1001個服務據點。

這起併購案是否將對全聯造成威脅，吳師豪分析，這對全聯非常有殺傷力，家樂福是大型量販店，位置大多較偏遠，消費者到家樂福可能需要30分鐘，但到以小型店為主的全聯，卻只要5到10分鐘，全聯近10年來的展店，都卡住了家樂福的咽喉。為了接近消費者，家樂福近年開設許多便利購超市，併購頂好後，更可以將劣勢轉為優勢。

李世珍則認為，併購後雖然一定會對全聯產生影響，但兩家的定位不太一樣，全聯以社區為核心，走大眾化、平民化，強調低價優勢，家樂福則是國際品牌，以行銷和商品的多樣性見長，兩家業者擁有不同的客群和支持度。

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