東森國際協助活化國有土地　在林口媒體園區創造708個就業機會





▲東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案。（圖／東森國際提供）

記者吳靜君／台北報導

為了提升國有土地運用效益，國產署與目的事業主管機關合作，共同開發國有土地，至今年5月底，簽約案件已經達到61案，其中由新北市政府推動面積10公頃的林口媒體園區BOT招商案最為受到市場關注，有四案已經標出，東森國際用3.1億元標下2.2公頃的B區，產值將有65.54億元，創造708就業機會。

至今年5月底，國產署與目的主管機關簽約有61案，目前有28案已經完成招商，另外有18案正在興建中，另外有15案持續招商中。在61案中16案文創園區最多、商業設施13案居次、觀光休憩設施11案、交通建設3案、長照設施有1案。

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國產署官員表示，去年的簽約案件中，有四大指標性案件，為新北市政府推動的林口園區BOT案招商案整體產值可以創下351億元，A、B基地由三井不動產與東森國際標下，並且已經完成簽約。

值得注意的是，東森國際以3.1億元得標的B基地，可以吸引27.24億元民間投資、創造65.54億元產值、708個就業機會。至於C、D基地則都由三立影城得標，目前正在議約當中。

國產署官員指出，四案地租年期都為50年，合計預估可創造總產值351.25億元、提供3526個就業機會，另可挹注稅收47.15億元；官員進一步表示，4案評估產值及後續所創造效益，都將會優於預期。