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首家銀行推振興三倍券優惠！台新信用卡最高回饋10%　新戶免付1000元

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▲信用卡隱藏好康（示意圖／達志影像）

▲台新銀行響應政府振興經濟政策，推出信用卡回饋優惠方案。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，政府將發放振興三倍券，台新銀行今（2）日表示，配合政府振興經濟政策，推出超優回饋優惠，針對原有客戶只要綁定信用卡刷滿3,000元，除了拿到政府2,000元外，還可多享10%回饋，至於新戶則可獲得1,000元刷卡金，等於銀行幫你出1,000元。

台新銀行總經理尚瑞強表示，目前國內疫情趨緩，在政府及民眾的充份配合下，已能有效控制，民眾也逐步恢復過往生活常態，因此，樂觀看待在政府發放振興券的刺激下帶動下，相信將可為國內經濟注入一劑強心針。

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尚瑞強指出，針對政府剛公布的「振興三倍券」方案，民眾共有4種領取管道，包含預購紙本券、登錄綁定電子票證、行動支付或信用卡等，台新銀行配合政府振興經濟政策推出超優回饋優惠，民眾使用台新信用卡綁定消費刷滿3,000元，除了可拿到政府提供的2,000元之外，可再享台新銀行提供的300元刷卡回饋，相當於回饋10%。

此外，台新銀行指出，前1萬名綁定台新信用卡的民眾還可搶得早鳥加碼回饋，首筆消費滿100元，再送100元，同時還可疊加所有台新持卡優惠，例如持指定台新卡至國內五星艾美酒店用餐享75折優惠結合「振興三倍券」，總計回饋可高達38%。

對於尚未持有台新信用卡的民眾，也推出優惠，即刻完成申辦並搭配「振興三倍券」，新戶刷3,000元，最高合計可拿3,000元。換句話說，新申辦信用卡的人，刷滿3,000元，可獲得1,000元刷卡金，等於是台新幫你付1,000元。

台新銀行身為ATM前三大行，也規劃提供民眾最便利的「振興三倍券」ATM提領方案，民眾可利用信用卡、電子支付和電子票證消費累積滿3,000元後，再持個人金融卡，透過台新銀行ATM直接提領政府回饋的2,000元現金。尚瑞強強調，在開啟防疫新生活的同時，台新銀行將陪伴民眾持續提供最實在的回饋，最便利的金融服務，是民眾的智慧好夥伴。

國泰世華銀行也加入振興行列腳步，針對近期超商推出自家振興優惠券，率先搶搭3大超商振興優惠，推出6月「刷卡滿1,000送3,000點」加碼促刷活動。

國泰世華銀行指出，自6月1日起至6月30日，卡友在3大超商，也就是7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富的實體門市，刷國泰世華卡，含綁定OPEN錢包、FamiPay、HiPay支付，單一超商累積消費滿1,000元以上，即贈3,000點該超商會員點數。另針對今天正式公布的三倍券政策，目前也正規劃相關的搭配優惠。

金管會也鼓勵各銀行考量規劃搭配推出優惠回饋方案，同時也配合振興券啟動時程，推出點數累積、現金回饋等活動，促進民眾消費，發揮加乘效果，活絡國內經濟。

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