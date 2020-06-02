振興三倍券怎麼領看過來！經濟部：紙本券分二階段預購

▲後疫情時代，經濟部團隊規劃振興三倍券等多元方案刺激消費。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

行政院今（2）日宣佈振興三倍券方案，經濟部表示，7月1日起民眾就可以開始預購紙本或綁定數位支付工具來使用振興三倍券；其中，紙本預購分為兩階段，7月1日至7日可持健保卡至四大超商或上網插卡預購並繳費，預計8月1日至8月8日開始第二階段的預購。

為協助因疫情影響而受衝擊店家，行政院今天發布「振興三倍券」實施內容，秉持好領、好用、好刺激「三好一溫暖」特色，鼓勵民眾走出門消費購物。針對弱勢族群，政府也主動匯入1,000元給他們兌領振興三倍券，讓全國民眾都能到實體店家體驗消費，振興經濟。

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▲後疫情時代，經濟部團隊規劃振興三倍券等多元方案刺激消費。(圖/經濟部提供)

另外，選擇行動支付、電子票證與信用卡之民眾，可於7月1日至12月31日期間，先上網登錄綁定數位工具，7月15日起至年底，至實體店家使用累計滿3,000元，可透過行動支付APP帳戶、電子票證至超商靠卡、信用卡抵扣帳單的方式，領回2,000元，等於自己只要負擔1,000元，政府幫你出2,000元，一樣可享受到3,000的消費。

「振興三倍券」一千變三千，在全國實體店家都可使用，無論護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場與旅遊住宿等可以消費，讓民眾好用。但不能用於電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡卡費、禮券、儲值。

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