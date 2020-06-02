搶攻防疫商機　納諾-KY旗下諾康生醫發表「OH Trust歐舒特天然抗菌液」

▲納諾集團董事長呂鴻圖。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

納諾-KY（6495）旗下諾康生醫今（2）日發表「OH Trust歐舒特」，主打市售唯一天然抗菌液，董事長呂鴻圖表示，有別於酒精和次氯酸水，OH Trust歐舒特使用超純水作為原材料，運用奈米技術製成富含氫氧離子，可以在接觸到病菌裡的蛋白質成分時，產生變質沉澱反應或水解來破壞病菌。

新冠肺炎疫情在台灣稍有和緩，但是全民防疫大作戰仍然進行中，勤洗手、戴口罩、保持社交距離是不二法門，而諾康生醫發表「OH Trust歐舒特」就是要用來取代酒精和次氯酸水的天然抗菌液，主打無味、無刺激、無過敏，又可以不傷肌膚。

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呂鴻圖表示，諾康生醫運用航太等級的奈米技術研發出OH Trust歐舒特，擁有全球多國專利，使用超純水作為原材料，經過機器進行高壓單向電解和分解，成為高離子含量與小水分子團的納米離子水，純天然成分不含任何化學成分，無刺激性、無過敏性，使用後還原為水，不會造成環境負擔。

▲諾康生醫現場檢測手機的細菌總落菌數。（圖／記者姚惠茹攝）

呂鴻圖指出，OH Trust歐舒特通過美國食藥署（FDA）認證，並獲得長庚大學、SGS、中科院、台北醫學大學一系列檢驗認證，通過41項抗菌檢、6項病毒殺滅檢測，100%氫氧負離子可穿透冠狀病毒的四層蛋白層，破壞核糖核酸，達到百分百抑菌效果，甚至可以消滅腸病毒與AB型流感病毒。

呂鴻圖說明，防疫期間，政府有大量宣導用「濕」洗手取代乾洗手，最殺菌又不傷肌膚，但不方便洗手時可以用75%酒精來取代，但是酒精容易引發敏感性皮膚產生過敏反應，而且味道刺鼻，但是OH Trust歐舒特因為是用純水為原料，所以可以做到無味、無刺激、無過敏，又可以不傷肌膚。

呂鴻圖強調，相較容易刺激皮膚的次氯酸水，OH Trust歐舒特還可為環境消毒，因為擁有可存放時間長、不容易失效的特性，運用氫氧根離子和小水分子團來有效地抑制細菌病毒，搭配專用負離子產生器，30分鐘便可佈滿24坪空間，達到全面抗菌，是可用來取代酒精和次氯酸水的天然抗菌液。

此外，諾康生醫特別在現場示範，當手機在未殺菌消毒之前，可檢測出達2580個細菌總落菌數，但是經過OH Trust歐舒特消毒殺菌之後，僅檢測出29個細菌總落菌數，相較一般負離子水，更容易直擊細菌病毒。

▲▼諾康生醫示範手機在消毒殺菌前後的細菌總落菌數量。（圖／記者姚惠茹攝）

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