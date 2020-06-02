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法規工具靈活！第一金有300億元的實力　可併購保德信人壽

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▲▼保德信人壽。（圖／記者周宸亘攝）

▲保德信人壽吸引多家金融機構上門求親。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

第一金今（2）日召開法說會，外界關心第一金是否要併購保德信人壽，第一金表示，個案並不評論，但是如果短期融資和長期融資，有300億元的資金可以運用於併購。

第一金表示，一直以來都希望讓壽險子公司可以成為第二個獲利引擎，而讓壽險子公司成為獲利引擎有兩個方式，一種是靠自己自然成長的方式；另一種就是透過併購的方式。

請繼續往下閱讀...

而自從英傑華要退出台灣市場，將持有的第一金人壽股權49％，以象徵性的1美元賣給第一金以來，第一金認為，壽險子公司可依照自己的策略與政策發展，目前發展良好，現在已經有獲利；另外，如果有併購的機會，第一金也覺得蠻好的，至於是否依此併購保德信人壽，個案無法評論。

但是，第一金有多少實力可以併購？第一金表示，除了手上的現金之外，可以發債、發行特別股以及增資的方式等法規工具，透購融通的方式，有300億元的實力可以併購，並不太擔心資金的問題，也因此今年股東會也修章，增列特別股的條款，讓第一金可以發行特別股、增加融資的彈性。

如何透讓壽險子公司可以成為第二個引擎？第一金表示，目前第一金人壽在業界排名還算蠻小的，可運用資金也只有370億元，如果要具規模的話，今年底前可以增長到500億元，5到10年之內可以達到2000億元，才具到一定的規模。

▼第一金也是保德信人壽的潛在買家之一。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

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