「佛洛伊德之死」掀起美國暴動　台灣金融業在美曝險破8兆

▲美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死抗議的浪潮迄今未歇，台灣金融業在美國曝險金額達8.2兆元。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

美國「佛洛伊德之死」，引發全美各地激烈抗議，超過40個城市實施宵禁。金管會今（2）日公布國內金融業在美國曝險金額，銀行、證券及保險業達8兆2,856億元，較去年底增加3,809億元，將密切關注後續發展。

金管會今天公布台灣金融業最新曝險情況，截至今年4月底，銀行在美國授信金額達4,511億元、投資9,829億元，分別較去年底增加31億元、548億元，兩者合計為1兆,4340億元。

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金管會銀行局官員表示，目前本國銀行在紐約、芝加哥、洛杉磯、西雅圖共4個城市有分子行，目前所有員工都平安，且營運也不受影響，而洛杉磯有銀行辦公大樓不開放，則改成居家辦公，金管會透過當地辦事處表達關心之意。

另在保險業部分，在美國投資及子公司曝險金額達6兆7,357億元，較去年同期增加2,132億元。

觀察證券業情況，證期局指出，到今年4月底為止，證券期貨業在美國總曝險金額1,159億元，較去年同期底增加298億元增加。證期局官員表示，美元屬於強勢貨幣，只要是美元計價的資產都會計入曝險，而今年來增加的原因是美元存款增加所致。

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