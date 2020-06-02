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美國黑人億萬富翁發聲　要求政府為奴隸制度賠418兆元

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▲▼ 佛洛伊德之死／佛州抗議民眾高舉「膚色不是犯罪」的標語。（圖／路透）

▲佛州抗議民眾高舉「膚色不是犯罪」的標語。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國「佛洛伊德之死」示威行動邁入第7天，目前全美至少有40座城市祭出宵禁，讓種族歧視議題再次受到關注。美國首位黑人億萬富翁羅伯·強生（Robert Johnson）對此回應，美國政府應該要向非裔美國人賠償14兆美元（約台幣418兆元），「對我來說，會造成種族歧視的根源，是因非裔美國人在這個社會中遭受到的經濟不平等待遇。」

根據《福斯新聞》報導，強生指出，自從1967年非裔美國人民權運動「底特律騷亂」後，美國就朝向黑人、白人兩個社會發展，造就了分離和不平等待遇的情形出現。

芝加哥的管理諮詢公司麥肯錫公司研究，白人家庭在1992年的淨資產中位數比黑人家庭高出10萬美元（約台幣300萬元），直到2016年，這個數字又增加了15.2萬美元。

▲▼美國首位黑人億萬富翁Robert Johnson。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國首位黑人億萬富翁Robert Johnson。（圖／達志影像／美聯社）

強生表示，自從2019年開始，就一直向政府要求賠償，但不是在提倡官僚體系的發展，是因為在資本主義社會中，財富就是一切的基礎，而黑人受到已有200多年歷史的奴隸制度影響，提供無償的勞動服務間接導致了財富轉移，甚至無法談論受教育的權利，累積成今日的不平等待遇。

強生除了是美國首位黑人億萬富翁外，也是黑人娛樂電視台（BET）的聯合創辦人，其後還創立了股控公司，躋身20世紀末至21世紀初最傑出的非裔企業家之一。在2019年的紀錄片 No Lye: An American Beauty Story 中，記錄了黑人娛樂電視台的歷史與興衰。

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