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勞工紓困貸款10萬元逾106萬人申請　勞動部：持續開放申請暫不喊卡

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部因應新冠肺炎疫情推出勞工紓困貸款10萬元，共100萬個名額，根據勞動部今（2）日公布最新數據顯示，勞工貸款自開辦以來至今，累積受理申貸件數已經達106萬4000件，勞動部將視數字滾動在適當時間停止受理。

根據勞動部最新統計指出，目前成功核貸的人數有75萬40件，而入帳數則有60萬8117件。

請繼續往下閱讀...

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，雖然目前申請件數已經突破原本預定的100萬個名額，不過截至今天核貸通過件數只有75萬件左右，因此還是會持續收件，另外也會請銀行端去查詢是否有重複申請，因為這個勞工紓困貸款就是希望有需要這筆錢的人都能申請到，未來將會視情況宣布停止受理時間。

勞動部指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

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