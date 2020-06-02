搶搭振興數位三倍券便車　金管會鼓勵各銀行加碼推優惠回饋方案

▲行政院公布振興三倍券方案，金管會鼓勵銀行規劃搭配推出優惠回饋方案。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

「振興三倍券」方案出爐，透過信用卡、電子支付、電子票證消費滿3,000元，可獲得2,000元回饋，預計7月15日上路，金管會今（2）日表示，鼓勵各銀行考量規劃搭配推出優惠回饋方案，同時也配合振興券啟動時程，也可推出各項活動，像是點數累積、現金回饋等，發揮加乘效果，活絡國內經濟。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，近期經濟部將邀集業者召開會議，討論作業流程、系統規格及介接等事宜，而金管會經洽金融機構目前機構，包括銀行、電支、電票等，業者紛紛表示要等具體計畫確定後，將全力配合，金管會也會督促業者，積極辦理相關事宜。

請繼續往下閱讀...

另在電子票證部分，目前規劃讓民眾可在ATM領取2,000元現金，莊琇媛指出，振興券由經濟部規劃，相關計畫內容須由經濟部統一對外說明。

至於是否涉及法規修正，莊琇媛說明，按照現行電子票證應用安全強度準則規定，屬於第一級應用範圍，可進行單筆1,000元以下小額，如悠遊卡；屬於第二級應用範圍，單筆消費不限金額交易，儲值金額上限為1萬元，像是icash。

莊琇媛也提及，政院發布振興券活絡經濟，可使用支付工具，包含實體票券和非實體票券（信用卡、電子票證、電子支付），非實體票券部分，明天台灣銀行將邀集全體本國銀行舉行說明會。

針對數位三倍券部分，金管會鼓勵各銀行考量規劃搭配推出優惠回饋方案，掌握該商機，同時也配合振興券啟動時程，也可推出各項活動，像是點數累積、現金回饋等，促進民眾消費，發揮加乘效果，活絡國內經濟，也希望參與的金融機構越多越好。

＃過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招