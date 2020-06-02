美聯社：中國延遲公布病毒資訊　錄音檔證實世衛也備感挫折

▲世界衛生組織（WHO）位於日內瓦的總部。（圖／路透）

文／中央社日內瓦2日綜合外電報導

新冠肺炎肆虐全球，世界衛生組織（WHO）屢屢公開讚揚中國抗疫引發譁然。然而美聯社披露，世衛官員其實私下對中國提供的資訊不足感到不滿，稱讚中國是為了獲取更多資訊。

世衛1月公開讚揚中國對疫情反應迅速，屢次感謝中國政府「立即」分享新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒基因序列，還說中方的努力和致力透明行事「令人印象非常深刻，言語無法表達」。

然而幕後卻是完全不同的故事。美聯社發現，其實中國明顯延誤通報疫情，而且世衛官員對於沒能取得防止疫情擴散所需資訊備感挫折。

▲世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

中國雖然獲得世衛讚揚，實際上卻是在3個不同的政府實驗室完全破解基因序列後一個多星期才公開。根據數十場訪問和內部相關文件，這種現象可歸咎於中國嚴密管控資訊，以及中國公衛體系內部的競爭。

美聯社取得的錄音並顯示，世衛官員之所以公開讚揚中國，是因為他們希望哄勸中國政府提供更多資訊。私底下世衛官員在1月6日那一週的會議，曾抱怨中國分享的資料不足，難以評估病毒能有效人傳人的程度，或是它對世界其他地方構成何種風險，白白浪費寶貴的時間。

世衛駐中國代表蓋立（Gauden Galea）也在另一場會議中說，中國政府直到央視公布前15分鐘，才把資訊提供給世衛。

現擔任世衛組織COVID-19技術負責人的美國流行病學家范科霍夫（Maria Van Kerkhove）在一次內部會議上說：「我們獲得的訊息很少。 顯然不足以做適當的計畫。」

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