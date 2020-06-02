台灣Pay綁「振興3倍券」優惠出爐　回饋最高1成　還可抽百萬豪車

▲台灣Pay綁三倍券，最高可以回饋一成（圖／財金公司提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（2）日召集公股銀行討論振興券綁定「振興消費券」給予回饋，鼓勵民眾消費之外，也多多使用台灣Pay，提高其市佔率，根據了解，給民眾的回饋大約在100元到300元之間，等於最高回饋可達到一成（以3000元計算）利上加利外；並且還有總金額數百萬元的大獎可抽，最大獎可以有百萬名車、iPhone可拿。

因新冠肺炎（COVID-19）府造成經濟衝擊，祭出一連串紓困方案，其中一項是花1000元換3000元的「振興三倍券」（即振興券），預計7月15日正式上路；而各支付通路也為了搶商機，紛紛祭出加碼活動，其中「台灣Pay」也將祭出好禮，讓民眾使用三倍券綁定台灣Pay「利上加利」

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財政部今日邀集八大公股銀行討論台灣Pay的回饋的方案，目前有四大方向，其一，如果民眾使用綁定的三倍券，政府回饋2000元外，各銀行會回饋100到200元；其次，為了吸引年輕人、行動支付的使用者上門，所以公股銀行會回饋還會有「首刷禮」，大約是100元，所以整體來說等於利用台灣Pay綁定三倍券，就有最高300元的回饋，等於一成的好康。

台灣Pay為了吸引店家使用共通平台，也預計給店家折扣，希望店家可以加入台灣Pay的行列，並進而給民眾消費上有一些折扣，這次台灣Pay鎖定百貨公司、餐廳等，受疫情較為嚴重的行業加入。最後，對民眾具有吸引力，就是「抽大獎」不只是抽iPhone，還可抽百萬名車，總價值數百萬元。

