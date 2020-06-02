　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣Pay綁「振興3倍券」優惠出爐　回饋最高1成　還可抽百萬豪車

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣Pay。（圖／財金公司提供）

▲台灣Pay綁三倍券，最高可以回饋一成（圖／財金公司提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（2）日召集公股銀行討論振興券綁定「振興消費券」給予回饋，鼓勵民眾消費之外，也多多使用台灣Pay，提高其市佔率，根據了解，給民眾的回饋大約在100元到300元之間，等於最高回饋可達到一成（以3000元計算）利上加利外；並且還有總金額數百萬元的大獎可抽，最大獎可以有百萬名車、iPhone可拿。

因新冠肺炎（COVID-19）府造成經濟衝擊，祭出一連串紓困方案，其中一項是花1000元換3000元的「振興三倍券」（即振興券），預計7月15日正式上路；而各支付通路也為了搶商機，紛紛祭出加碼活動，其中「台灣Pay」也將祭出好禮，讓民眾使用三倍券綁定台灣Pay「利上加利」

請繼續往下閱讀...

財政部今日邀集八大公股銀行討論台灣Pay的回饋的方案，目前有四大方向，其一，如果民眾使用綁定的三倍券，政府回饋2000元外，各銀行會回饋100到200元；其次，為了吸引年輕人、行動支付的使用者上門，所以公股銀行會回饋還會有「首刷禮」，大約是100元，所以整體來說等於利用台灣Pay綁定三倍券，就有最高300元的回饋，等於一成的好康。

台灣Pay為了吸引店家使用共通平台，也預計給店家折扣，希望店家可以加入台灣Pay的行列，並進而給民眾消費上有一些折扣，這次台灣Pay鎖定百貨公司、餐廳等，受疫情較為嚴重的行業加入。最後，對民眾具有吸引力，就是「抽大獎」不只是抽iPhone，還可抽百萬名車，總價值數百萬元。

ET快訊
快訊／回家小心！對流雨彈突襲北北基　「5縣市」發大雨特報
史上首次！網紅直播主發票中200萬元大獎
不等三倍券！　愛買搶先推限時7天「買1送1」
驚險影片！現役少校開啟輔助駕駛　國道放雙手「一路睡」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

法規工具靈活！第一金有300億元的實力　可併購保德信人壽

「佛洛伊德之死」掀起美國暴動　台灣金融業在美曝險破8兆

搶搭振興數位三倍券便車　金管會鼓勵各銀行加碼推優惠回饋方案

勞工紓困貸款10萬元逾106萬人申請　勞動部：持續開放申請暫不喊卡

外資連二買！三大法人買超台股46億元　

台灣Pay綁「振興3倍券」優惠出爐　回饋最高1成　還可抽百萬豪車

首次！跟網紅直播主購買3927元的數位商品　中發票200萬元

多重資產基金成投資人新寵　靈活配置、策略布局掌握反彈契機

上市櫃員工平均年薪逾200萬名單曝光　食品業南僑奪冠

國巨485億元聯貨案完成簽約！創台灣被動元件業「史上最大貸款額度」

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

法規工具靈活！第一金有300億元的實力　可併購保德信人壽

「佛洛伊德之死」掀起美國暴動　台灣金融業在美曝險破8兆

搶搭振興數位三倍券便車　金管會鼓勵各銀行加碼推優惠回饋方案

勞工紓困貸款10萬元逾106萬人申請　勞動部：持續開放申請暫不喊卡

外資連二買！三大法人買超台股46億元　

台灣Pay綁「振興3倍券」優惠出爐　回饋最高1成　還可抽百萬豪車

首次！跟網紅直播主購買3927元的數位商品　中發票200萬元

多重資產基金成投資人新寵　靈活配置、策略布局掌握反彈契機

上市櫃員工平均年薪逾200萬名單曝光　食品業南僑奪冠

國巨485億元聯貨案完成簽約！創台灣被動元件業「史上最大貸款額度」

落實八大行業防疫實名制登記　新營警與市府聯合稽查防杜疫情破口

SBL／菜鳥國手保障年薪120萬　短期恐無人能達標

陳佩琪暴走狂嗆議員！　網紅戳破關鍵…開酸「周美青根本模範」

CBA／林書豪談復賽「要有正式消息才信」　能開打沒球迷是小事

愛貓回家越來越晚還變胖！　飼主收到紙條才知牠有2個家

張立昂擔心女友「身體健康」化身叨念大叔　自曝浪漫面：是為她好！

李亮瑾練柔道遭學長狠摔　「喀喳」一聲...雙手脫臼了

升學機構用「台大」推課程！台灣大學「商標權遭侵害」提告獲賠百萬

只有走道窗！吸血鬼妹「終年不開窗」覺得沒差　網曝經驗：每天昏昏沉沉

新加坡代表葉偉傑拜會黃偉哲　雙「偉」深談展望未來合作

財經熱門新聞

快訊／中油加油90元爽中千萬！3-4月發票中獎清冊在這裡

本土佛心公司！員工做1年領2年

振興券如何領搶先看！花3千退你2千　四大管道一次看懂

跟網紅直播主買數位商品　中200萬元

電信三雄員工平均年薪全揭露！台灣大100萬8千元居冠

龔明鑫：3千元振興券擬對低收入戶撥款入帳

全台最富有的里　新竹市關新里

即／威力彩6.1億來了！今晚獎號開出

家樂福併購頂好超市能否過關？　公平會回應了

3、4月期發票 　千萬大獎開出11張

你有領到嗎？　主計總處公布108年最多人的年薪落在這區間

影／股海百年經驗發功！　分析師：「不建議把金融股當存股」

半導體薪資曝光！台積電員工平均年薪197.3萬元排第14名

金融業年薪比一比！中信金173萬奪冠

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

中衛口罩出貨！27家通路公開

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面