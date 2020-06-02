老婦餵夫吞安眠藥…提菜刀「剁右手+生殖器」　7旬翁接回命根昏迷中

▲ 老婦餵丈夫吞下安眠藥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾日前發生一起驚悚案件，一名高齡69歲的老婦涉嫌讓70歲的丈夫吃下安眠藥，在丈夫睡著後肢解他的身體，切下他的生殖器和右手，在家中被緊急逮捕。丈夫則馬上送醫接受接合手術，所幸生命沒有大礙。

根據首爾道峰警察局說法，該名老婦1日餵丈夫吞下安眠藥，待他睡著後到廚房取菜刀，將丈夫右手及生殖器切下，接著報警自首，現場被警方逮捕。

《國民日報》報導，她的丈夫馬上被移送附近醫院，雖失血嚴重，所幸並無生命危險，接受接合手術後，目前在加護病房觀察，尚未恢復意識。

警方說明，嫌犯1日晚間9時10分左右犯案後自首，警方馬上出動到現場，約9時25分以現行犯將他逮捕，目前以特殊傷害罪嫌調查，待受害者恢復意識後便會向他詢問案情，預計了解嫌犯確切犯案動機後決定是否聲請羈押。

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