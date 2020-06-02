首次！跟網紅直播主購買3927元的數位商品　中發票200萬元

▲統一發票千萬中獎張數11張（圖／記者劉維榛攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（2）日公布3、4月期的統一發票1000萬元特別獎與200萬元特獎，根據財政部所公布的清冊中，其中有民眾在臉書跟網紅直播主黃政維購買數位商品等，花費3927元，就中了200萬元，這也是財政部統一發票開獎以來，首次跟直播主購買商品中大獎。

這次統一千萬、200萬元大獎有「防疫商機」有1張是在yahoo花費87元購買眉筆、以及台南市田寮區的pizza Hut花359元，透過電話訂購pizza外送都中千萬大獎。另外，有民眾在Facebook跟黃政維直播主購買3927元的數位商品就中200萬元、以及在蝦皮的PAPARO的女鞋店花299元買鞋也中了200萬元大獎，這些都是在網路上消費、中大獎。

請繼續往下閱讀...

財政部解釋，新冠肺炎（COVID-19）疫情確實使網路消費、外送的營業成長，但是也不可諱言，近幾年來網路購物已經逐漸成為趨勢，而這次民眾首次在網路直播主購物也中200萬元，就說明新的消費型態正在崛起，所以民眾如果跟直播主購買商品，也記得拿發票、有機會中獎。

今年3、4月期統一發票已經開獎，財政部今（2）日下午公布統一號碼中獎清冊，根據財政部統計，1000萬元特別獎中獎號碼「91911374」中獎張數11張；200萬特獎中獎號碼「08501338」中獎張數16張。

▼民眾跟臉書直播主購買商品，首次所開的發票中200萬元。（圖／翻攝網路）





＃ 獻給全天下母親的凍齡魔方！

＃ 過期票券變黃金！ 輕鬆3步驟，讓它重新有價值！

►中獎發票模糊不清怎麼辦？國稅局教你破解術 照樣可領獎金

►對獎了嗎？3、4月期發票千萬大獎開出11張 花15元買茶飲就成幸運兒

►中油加油90元爽中千萬！3-4月發票中獎清冊出爐 快看11位幸運兒有你嗎