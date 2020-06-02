19天來首度破30確診！日本擬啟動「東京警報」

▲新冠肺炎疫情重創日本東京都。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京2日出現34起確診案例，是19天來首度超過30人。對此，東京都知事小池百合子有意啟動「東京警報」，未來如果疫情再度惡化，將會提前向居民發出提醒。據了解，小池將會在2日晚間召開對策本部會議，集合專家意見，決定是否啟用東京警報。

根據《日本放送協會》報導，小池百合子在2日的都議會上表示，「今天的確診人數來到34人，其他的監測指標也在這幾天持續惡化，因此我們將結合專家意見，討論是否實施『東京警報』。」她也補充道，雖然現階段仍不會有所改變，但是希望大家可以進一步地減少外出，特別是夜間外出。

據《日本新聞網》報導，小池百合子將會盡速召集專家意見，並在2日晚間9時半的對策本部會議中決定是否啟動東京警報機制，倘若真的確定實施，會議結束後，將會由小池親自向民眾說明詳細內容。據悉，東京警報將會在疫情出現惡化預兆時鳴警鐘，提醒居民注意防疫安全。

東京截至目前為止共有5283例確診，2日則是19天以來首度超過30人確診。

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