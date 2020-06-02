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上市櫃員工平均年薪逾200萬名單曝光　食品業南僑奪冠

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▲油脂大廠南僑2019年平均員工薪資達245萬元，奪下食品業冠軍寶座。（圖／記者湯興漢攝）

▲油脂大廠南僑2019年平均員工薪資達245萬元，奪下食品業冠軍寶座。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

食品業2019年「員工平均薪資」排行榜出爐！依據臺灣證券交易所、櫃買中心統計，多達35家公司平均員工薪資達200萬元以上；其中，油脂大廠南僑平均員工薪資達245萬元，奪下食品業冠軍寶座。

臺灣證券交易所、櫃買中心昨（1）日發布2019年上市櫃公司平均薪資費用，依據統計，國內上市櫃有多達35家公司平均員工薪資達200萬元以上，上緯投控以516萬元稱冠，聯發科、瑞昱、旭隼、信驊、鴻海等高價股和權值股也上榜。

請繼續往下閱讀...

根據公開資訊觀測站的統計資料顯示，食品業上市櫃企業中，南僑平均每人年薪245.9萬元，位居冠軍寶座，緊追在後的是大統益（平均年薪154.4萬元）、統一企業（平均年薪122.8萬元），排名第四、第五的是佳格（平均年薪93.8萬元）、台鹽（平均年薪91.9萬元）。

▲南僑控股集團會長陳飛龍。（圖／記者湯興漢攝）

▲南僑控股集團會長陳飛龍。（圖／記者湯興漢攝）

觀察食品業薪資情況，有16家低於同業平均，其中有18家食品業員工年薪低於百萬元。其中，員工平均薪資最低者為大飲，去年每股虧損0.76元，每位員工平均年薪只有38.7萬元；其次是興泰去年每股賺0.49元，員工平均年薪只有47.9萬元。

台灣證券交易所、櫃買中心表示，統計所稱的「員工薪資費用」，通常包括本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資，也可能包括依股份基礎給付的評價金額，如員工認股權憑證。

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