靈活配置、策略布局　多重資產基金成投資人新寵

▲多重資產基金成為投資人新寵。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

繼目標到期債基金後，多重資產基金成為投資人新寵。聯邦投信表示，在現階段價格調整、前景未明的情形下，「靈活調整配置」將是投資穩定的關鍵，而多重資產基金配置可隨著當前市況進行操作，藉此控管風險波動、穩定收益，並透過跨市場、跨資產布局，分散各式資產漲跌帶來的風險，掌握不同資產反彈契機。

今年來全球面臨新冠肺炎、油價崩跌、中美貿易戰、香港國安法等一連串利空衝擊，金融市場波動劇烈，聯邦高息策略多重資產基金預定經理人游蕙蘭指出，由於「多重資產」基金的投資範疇極廣，涵蓋股票、債券、基金受益憑證(含ETF)、另類資產等標的，經理人操作彈性高，藉由資產可靈活配置的特性，更能有效控管風險，廣受投資人喜愛。

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根據金管會資料，短短不到半年，多重資產型基金申報核准之檔數已從2019年的6檔上升至9檔，顯見在當今充滿變數的環境下，相對穩健的多重資產基金商品更受投資人青睞，成為投資先鋒。

游蕙蘭指出，短天期債券一向為資產中的避震利器且具備穩定收息能力，同時，在市場低迷、利差擴大的情形下，新興市場債及高收益債券具備優秀的反彈能力，以08年金融海嘯為例，全球高收益債大跌30%，但半年後反彈37%、新興市場債同年跌12%，半年後反彈28%，若將持有期間超過一年，平均高收益債與新興市場債約近60%。

除了金融海嘯之外，從歐債危機與油價崩盤各重大經濟事件衝擊來看，高收益債與新興市場債的反彈特性也非常顯著，歐債危機以及油價崩盤後持有期間超過一年，平均反彈幅度達到21%與15%，經過事件衝擊後皆有雙位數表現，由此可知現階段雖受疫情、油價等各項利空衝擊，但未來高收益債與新興市場債的表現備受投資人期待。

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