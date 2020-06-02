創11年以來新低！　勞動部公布第三季人力需求僅2.1萬人

▲勞動部公布第三季人力需求僅2.1萬人。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（2）日公布第三季人力需求調查，結果顯示第三季人力需求僅有2萬1101人，為近11年來同期新低，其中住宿及餐飲業人力需求僅有931人，也是近11年來同期新低。

勞動部在4月20日到5月8日以問卷調查員工規模30人以上的事業單位，有效樣本為3051家，此次事業單位預計7月底較4月底人力，發現第三季廠商將增聘3萬4497人，減聘1萬3396人，兩者合計淨增聘2萬1101人，較去年同期大幅減少2萬1349人、50.29%。

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另外，調查中也發現，本期需求減少較多主要為製造業達5635人、支援服務業以2542人次之、第三則是批發及零售業以1968人，住宿及餐飲業需求也減少1738人；而需求減少集中在員工規模在99人以下的小規模廠商，需求減少人數達7765人。

勞動部統計處處長羅怡玲分析，近期因新冠肺炎疫情限縮全球經濟活動，民眾亦減少外出及旅遊消費；不過宅經濟商機升溫、5G通訊及人工智慧等新興應用科技穩定推展，廠商持續擴增在臺產能及電商平台蓬勃發展，加上國內疫情控制遠優於各國，政府推出振興經濟措施及疫情和緩後暑假消費旅遊需求，事業單位仍有增僱員工的需求。

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