「末日博士」神預測美國激烈示威　預言兌現影片曝光…警告政府還有一波！

美國因白人警方執法過當,導致非裔男子佛洛伊德(George Floyd)致死,引發全國示威遊行抗議,多日下來不少人無法工作、店面無法營業,讓好不容易熬過一些新冠疫情的美國人,再度陷入生計問題。對此早在一個多月前,金融界的「末日博士」魯比尼 (Nouriel Roubini)就曾在推特上預言,「美國將會爆發一場示威暴動。」如今兌現令人相當震驚。

根據《Busuiness Insider》報導,在前幾周新冠疫情時,魯比尼就曾在推特上呼籲,不僅全球可能面臨糧食短缺的危機,美國國內也會因為疫情嚴重受到影響,人民負面情緒達到最高點。而在「佛洛伊德之死」事件爆發後,所有白人、黃種人、黑人都可能瞬間情緒潰堤。

魯比尼在三月份的推特中提到,失業的美國人、蕭條的美國經濟,讓整個美國都在燃燒,且可能會爆發徹底暴力跟動亂,此外還包括年底選舉前的亂象。魯比尼認為,除了佛洛伊德之死的案件外,美國人有足夠的理由暴動,包括4000萬的失業人口、停滯的經濟、政府無能的政策。

此外,魯比尼也曾在3月多的時候預言,新冠肺炎疫情將會重擊美國經濟,且石油跟其他風險資產業都會陷入膠著,全球大蕭條的時間將會持續好一陣子。

1am last night in my NYC hood. The demonstrations & even the violence are not just about George Floyd's murder. There are now 40 million unemployed people in the US who are rightly furious: white, brown, black. As I predicted months ago this crisis will lead to riots & violence pic.twitter.com/F1xyuvNxzz