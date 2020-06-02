　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「末日博士」神預測美國激烈示威　預言兌現影片曝光…警告政府還有一波！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼末日博士魯比尼。（圖／翻攝自Nouriel Roubini臉書）

▲末日博士魯比尼。（圖／翻攝自Nouriel Roubini臉書）

記這陳亭伃／綜合報導

美國因白人警方執法過當，導致非裔男子佛洛伊德（George Floyd）致死，引發全國示威遊行抗議，多日下來不少人無法工作、店面無法營業，讓好不容易熬過一些新冠疫情的美國人，再度陷入生計問題。對此早在一個多月前，金融界的「末日博士」魯比尼 (Nouriel Roubini)就曾在推特上預言，「美國將會爆發一場示威暴動。」如今兌現令人相當震驚。

根據《Busuiness Insider》報導，在前幾周新冠疫情時，魯比尼就曾在推特上呼籲，不僅全球可能面臨糧食短缺的危機，美國國內也會因為疫情嚴重受到影響，人民負面情緒達到最高點。而在「佛洛伊德之死」事件爆發後，所有白人、黃種人、黑人都可能瞬間情緒潰堤。

魯比尼在三月份的推特中提到，失業的美國人、蕭條的美國經濟，讓整個美國都在燃燒，且可能會爆發徹底暴力跟動亂，此外還包括年底選舉前的亂象。魯比尼認為，除了佛洛伊德之死的案件外，美國人有足夠的理由暴動，包括4000萬的失業人口、停滯的經濟、政府無能的政策。

此外，魯比尼也曾在3月多的時候預言，新冠肺炎疫情將會重擊美國經濟，且石油跟其他風險資產業都會陷入膠著，全球大蕭條的時間將會持續好一陣子。

►東西買起來！

ET快訊
小三美日開賣醫用口罩！每片5元有找　銷售通路曝光
快訊／回家小心！對流雨彈突襲北北基　「5縣市」發大雨特報
史上首次！網紅直播主發票中200萬元大獎
不等三倍券！　愛買搶先推限時7天「買1送1」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她趁齋戒月「肉搏2小王床戰」　還沒開尬就遭破門…暴吼：我老公就不行啊！

白人警遭妻離婚「理由未提佛洛伊德」　財產分配曝光…霸氣淨身出戶斷關係！

人妻出門前狂叮嚀…鬼父忍精蟲失敗　「出生75天女兒」慘淪洩慾娃娃！

影／美警長「放下鎮暴武器」喊話：我們一起走！　示威者噴淚鼓掌…全場超守秩序

示威場面混亂「只剩白人警落單」　整批黑人民眾秒包圍…下個舉動惹哭網友！

他野釣上鉤含口中　魚奮力一鑽「當場深喉嚨吞下」奔醫院…整尾拉出超驚悚！

何晶口罩留言Errr…風波才過　再PO「諷美國示威漫畫」顛覆三觀惹爆網友！

影／佛洛伊德弟弟「案發現場悼念」　哽咽吐6天來心裡話…一開口全場心疼鼓掌！

滿臉鮮血！車站逛街突遭陌生男罵「X女人」 ...臉頰被打到骨折送醫

華府示威驚見「中華民國國旗」！　身上掛標語：台灣與你同在

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

滿臉鮮血！車站逛街突遭陌生男罵「X女人」 ...臉頰被打到骨折送醫

華府示威驚見「中華民國國旗」！　身上掛標語：台灣與你同在

老婦餵夫吞安眠藥…提菜刀「剁右手+生殖器」　7旬翁接回命根昏迷中

美聯社：中國延遲公布病毒資訊　錄音檔證實世衛也備感挫折

巴西肉品包裝廠成病毒溫床　2400員工染疫！

警連射2顆「催淚瓦斯罐」打瞎男大生　 辯稱：想撿起來回丟才爆炸

19天來首度破30確診！日本擬啟動「東京警報」

川普提引用《暴動法案》派兵平亂　自曝：任命最高階軍官負責

「末日博士」神預測美國激烈示威　預言兌現影片曝光…警告政府還有一波！

疫情還在燒「美版陳時中」被川普冷落　佛奇自爆：2周沒和他說話

「校長室有冷氣」挪給學生用！他在警衛室辦公「兼職看門」　10年後現況曝光

落實八大行業防疫實名制登記　新營警與市府聯合稽查防杜疫情破口

SBL／菜鳥國手保障年薪120萬　短期恐無人能達標

陳佩琪暴走狂嗆議員！　網紅戳破關鍵…開酸「周美青根本模範」

CBA／林書豪談復賽「要有正式消息才信」　能開打沒球迷是小事

愛貓回家越來越晚還變胖！　飼主收到紙條才知牠有2個家

張立昂擔心女友「身體健康」化身叨念大叔　自曝浪漫面：是為她好！

李亮瑾練柔道遭學長狠摔　「喀喳」一聲...雙手脫臼了

升學機構用「台大」推課程！台灣大學「商標權遭侵害」提告獲賠百萬

只有走道窗！吸血鬼妹「終年不開窗」覺得沒差　網曝經驗：每天昏昏沉沉

國際熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

白人警察落單　遭黑人民眾包圍…下秒舉動惹哭網友

家屬二次驗屍：佛洛伊德死於窒息

川普就「佛洛伊德之死」發表重大聲明

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

白人警黑歷史曝！曾舉槍瞄準17歲男

白人警遭妻離婚「理由未提佛洛伊德」　財產分配曝光

紐約市長千金上街被捕！警公布隱私個資

愛荷華州暴動　警遇埋伏中彈

男釣到10cm活魚用嘴叼　魚鰭深刺喉嚨

誓言派兵！川普到教堂前舉聖經拍照

星國漫畫家作畫　影射川普雙重標準

更多熱門

相關新聞

針對美國總統川普推遲G7（七國集團領導人峰會），並擬邀請俄、澳、韓、印度四國領導人與會，討論中國議題。中國外交部發言人趙立堅今天表示，針對中國搞小圈子，不得人心，也不符合有關國家利益。

巴西示威爆衝突　波索納洛「騎馬」致意

巴西示威爆衝突　波索納洛「騎馬」致意

紐約州黑車暴衝「撞進警察堆」！

紐約州黑車暴衝「撞進警察堆」！

CBA傳奇洋將種族遊行遭逮捕

CBA傳奇洋將種族遊行遭逮捕

中興通訊擬申請2000億授信額度

中興通訊擬申請2000億授信額度

關鍵字：

佛洛伊德美國示威暴動

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

中衛口罩出貨！27家通路公開

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面