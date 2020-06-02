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台指期漲49點　分析師：美國暴動不影響、未來有望緩步走升

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▲▼台指期6月2日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期6月2日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（2）日開盤上漲23點，來到11,080點，開高後一路上揚，盤中雖有小幅拉回後，跌幅收斂再度站回11100關卡附近震盪，終場以11,106點作收，上漲49點，與現貨相較，逆價差21.93點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，六月整體走勢偏樂觀，應可呈現緩步震盪走升格局。

廖恩平表示，今天一開始在電子權指股例如台積電、國巨、聯發科的帶動之下有上揚走勢，盤中雖有出現震盪，不過金融、傳產等都有跟上，以至於盤勢震盪幅度不會太大，至於有關美國暴動事件是否會影響台股，個人看法倒是不至於，主要是影響台股的還是以美股為主，而美股近期也沒出現暴跌情況，因此不至於會影響到台股，甚至有可能會因暴動讓投資人把資金流到相對穩定的市場如台股。

請繼續往下閱讀...

廖恩平也提到，台灣目前進入股東會旺季，雖然剛經過疫情，但台灣對於其他國家的影響來看還是比較輕的，即便說會有影響跟衰退，但幅度並不會太大，可能比各家法人所預估的還要樂觀，另外，外界先前擔心華為事件可能會影響台積電，但其實這次華為事件主要影響的應該是5G產業，並不是手機的部分，因此對台積電的衝擊並沒有真的很大。

因此，廖恩平也說，台積電已經在280-300元間震盪整理許久，接下來是有很大的機會能止跌翻揚，台積電之後上漲的空間也會比先前來的大，這也將成為台股上揚的利多因素，整體而言，6月份台股應該會是呈現緩步震盪走升。

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