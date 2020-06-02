海外資金匯回專法首年優惠倒數2個月　疫情後詢問度回升

▲根據統計，海外資金專法上路到5月14日為止，實際匯回金額即將突破千億元大關。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

海外資金專法上路超過9個月，國泰世華銀行今（2）日表示，隨著疫情趨緩，經濟情勢逐漸回溫，客戶對於專法的詢問度也同步升溫，比起疫情嚴峻期間增加3至4成，且目前承辦的「個人戶」相對於「企業戶」踴躍。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（又稱海外資金專法）從2019年上路至今9個月，將於今年8月中屆滿週年。根據財政部統計，截至5月14日止，實際匯回金額即將突破千億元大關。

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國泰世華銀行指出，自本土病例零確診後迄今，詢問度較疫情嚴峻期間增加3至4成；另觀察專法上路後，客戶最關心的問題，包括回台資金多久後可以自由運用、金融投資有何限制、實質投資的標的建議等，而目前承辦的「個人戶」相對於「企業戶」踴躍。

國泰世華銀行提醒，以個人名義匯回者，須以「境外同名帳戶」匯回，同時若客戶尚未約定以電子轉帳撥轉資金時，可能需要本人親赴匯出國家辦理，且取得核准後1個月內需將資金匯回。

由於每一個案複雜程度都不同，為有效協助客戶完成資金回台，國泰世華銀行規劃「全程單一服務窗口」，一方面提供境外的預審服務，加速申請流程，另一方面，針對實質投資標的，則充分整合豐富集團資源，提供創投基金、投資配置與財富傳承規劃等完整的財富管理服務。

國泰世華銀行也提及，專法首年優惠也已進入倒數階段，於8月14日前提出申請，並在「核准函規定期限內匯回」者，即可享8%稅率優惠，若匯回資金進行實質投資可再退稅一半，即最低4%稅率，8月15日後提出申請，則適用稅率10%，相較於首年增加2%。

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