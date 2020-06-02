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家樂福劍指台灣超市第二市占率　通路業者：併頂好有二大優勢

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▲國內量販店龍頭家樂福今（2）日宣佈收購頂好超市及JASONS Market Place，目標成為台灣超市通路市占率第二大。（圖／記者李毓康攝）

▲國內量販店龍頭家樂福今（2）日宣佈收購頂好超市及JASONS Market Place，目標成為台灣超市通路市占率第二大。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

國內量販店龍頭家樂福今（2）日宣佈斥資32億元收購頂好超市及JASONS Market Place，目標成為台灣超市通路市占率第二大，通路業者分析，家樂福可借重頂好於農產品的專業，推出更多小農商品和有機品項，預期有帶客效應，同時旗下物流中心亦有利於加快電商送貨速度。

家樂福集團今天發出書面聲明，表示已與Dairy Farm集團已經簽署協議，收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的全部股份，打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌。

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▲▲國內量販店龍頭家樂福今（2）日宣佈收購頂好超市及JASONS Market Place，目標成為台灣超市通路市占率第二大。（圖／記者李毓康攝）（圖／記者李毓康攝）

▲國內量販店龍頭家樂福今（2）日宣佈收購頂好超市及JASONS Market Place，目標成為台灣超市通路市占率第二大。（圖／記者李毓康攝）

不願具名的通路業者分析，台灣家樂福在非食品類別，包括家電、五金和服飾等品項，具有價格與專業人員服務的優勢，目前初估占整體業績比重達35%，為全球家樂福中比重最高者，這次併購頂好超市，展現衝刺生鮮零售的決心，可望增加小農商品和有機品項，並持續發展食品線上購物，以利成為線上購物取貨點。

另外，電商業務佔台灣家樂福比重仍低，近年成長強勁，看好未來電商成長性，家樂福除了增加新店舖據點之外，也決定要建立物流自有據點，先前已宣佈在桃園興建北區物流中心，這次併購頂好旗下物流中心的資產及土地，啟用後可望加快電商送貨速度。

家樂福表示，此併購案包含 224間超市分店（199間頂好Wellcome超市及25間Jasons Market Place），同時也包含了物流中心的資產及土地。整筆交易價值9700萬歐元（約新台幣32.3億元），台灣的惠康百貨股份有限公司2019年營業額約為3億9千萬歐元（約新台幣130億元）。此一股權交易案預計於2020年底完成。

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