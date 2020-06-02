非裔之死抗議變調「示威者趁亂洗劫」　佛州警長強烈建議：開槍轟出去！

▲ 佛州抗議民眾高舉「膚色不是犯罪」的標語。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」掀起的怒火延燒7天，至少40城市祭出宵禁，23州及華府出動國民兵維持秩序。許多抗議活動從和平示威演變成暴力衝突，還有人趁亂打劫商家、四處破壞。佛羅里達州一名警長便鼓勵當地居民，向試圖闖入民宅的暴徒開槍。

波爾克縣（Polk County）警長茱德（Grady Judd）1日在記者會上表示，如果暴徒珍惜自己的生命，可能就不會在波爾克縣這麼做，「因為波爾克縣的人們喜歡槍，他們有槍。我鼓勵他們擁有槍枝，且今晚他們待在家中時會將槍枝上膛。如果你試圖闖入他們的房子偷東西、放火，我強烈建議他們用槍把你從房子裡轟出去。因此，別去打擾社區。」

茱德說明，坦帕市以東、奧蘭多市以南的萊克蘭地區的暴動上周末已經演變成內亂（civil unrest）。網路謠言傳出，有人正計畫在附近住宅區展開暴力攻擊。茱德嚴厲警告，「如果你從事任何犯罪行為，我們會追捕並將你關起來。」

茱德表示，希望訴求被聽見的抗議者應該聚焦於佛洛伊德，「這一切的醜陋已經破壞我們的團結。針對你們看見有關佛洛伊德的事情，我們是團結一致的。」

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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