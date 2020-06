200隻蝙蝠突「從天墜落」暴斃！躺地不斷抽搐...疑遭高溫「瞬間煮熟腦袋」

▲印度出現200多隻蝙蝠集體暴斃。(示意圖/CFP)

實習記者施怡妏/綜合報導

新冠病毒延燒全世界,有專家學者認為病毒是來自蝙蝠,而近日印度比哈爾邦(Bihar)的阿拉市(Arrah)發生一起蝙蝠集體死亡事件。200多隻蝙蝠從天空墜落集體死亡,每一隻都不斷地抽搐、在死亡邊緣掙扎著,讓當地居民非常害怕。不過,當局進行採檢後推斷,可能是因為溫度過高,導致蝙蝠腦死。

綜合外媒報導,印度阿拉市上(5)月26日出現大量蝙蝠死亡消息,由於近來新冠肺炎疫情延燒,令當地居民非常害怕,擔心感染新冠肺炎,。事發後,當局立刻將蝙蝠埋入地底1.5公尺下,並對該地區進行消毒。有網友拍下蝙蝠躺在地上的影片,影片中,蝙蝠無力的躺在地上抽搐著,雙腿還在掙扎,試圖想要爬行,張著嘴努力的想要呼吸,但卻怎麼樣都無法動作。

Dead bats trigger panic in Gorakhpur's Belghat area, carcasses sent for examination, forest officials say excessive heat https://t.co/uZMV7JctPf pic.twitter.com/gBOFDQn36n