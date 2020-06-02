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減少採檢人員感染風險！日本啟用唾液採樣PCR檢測

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▲▼上班尖峰時段的日本地鐵人潮。（圖／路透）

▲日本政府2日起批准使用唾液檢測是否感染新冠肺炎。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

日本厚生勞動大臣加藤勝信2日在內閣會議後宣布，政府已正式批准使用唾液檢測是否感染新冠病毒的PCR檢查，以減輕第一線醫療機關的負擔，同時也希望新的檢測方式能夠替檢查體制帶來幫助。唾液採樣對象將鎖定為出現症狀9天以內的人，厚生勞動省也已經向各地方政府發布通知。日本目前主要是以棉棒採集鼻腔深處黏液作為採檢方式，未來唾液採樣將能更安全且簡單的完成檢測。

根據《共同社》報導，為了減輕第一線醫護人員的工作負擔與感染風險，厚生勞動省2日批准使用唾液為採樣樣本進行新冠肺炎檢測。厚生勞動大臣加藤勝信表示，採樣口腔內唾液的方式與鼻腔深處黏液相比，能夠大幅減輕患者的負擔與醫護人員的感染風險。」

事實上，以棉棒插入鼻腔內部採集深處黏液容易引起噴嚏，造成採樣人員的感染風險，因此採樣人員必須配戴防護眼鏡並穿上防護衣，才能進行採檢。由於相關設備資源的問題，也造成現階段擴充採檢體制的困難。但是如果改以唾液為檢測樣本，只需要請患者將唾液吐入容器內，除了採樣步驟外，後續的檢測方法沒有太大差異。

未來該種檢測方法將會在全國各醫療機關與PCR檢測中心實施。有人質疑，與鼻腔內黏液相比，唾液中的病毒量較少，精確度可能會受到影響，不過研究小組透過比較實驗後發現，如果在出現症狀的9天內進行檢測的話，判定結果不受影響。

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