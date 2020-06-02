川普提引用《暴動法案》派兵平亂　自曝：任命最高階軍官負責

▲美國總統川普於當地時間1日晚間針對「佛洛伊德之死」示威發表演說，誓言在必要時刻派遣軍隊控制局勢。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間1日晚間針對「佛洛伊德之死」示威發表全國演說，建議各州政府動員國民兵，誓言在必要時刻援引1807年《暴動法案》（Insurrection Act），派遣軍隊控制局勢。據悉，他已經任命國防部參謀長聯席會議主席麥利將軍（Gen. Mark Milley）來「負責」此事。但是，外界仍不清楚詳情。

CNBC引述4名白宮內部人士透露，川普正在思考如何運用行政權力處理示威，被一些幕僚鼓勵引用《暴動法案》。根據該媒體取得的錄音，總統1日與各州州長通話討論如何處理示威時透露，「麥利將軍是參謀長聯席會議主席，是個戰士，取得許多勝利而沒有失敗。他不喜歡看到各州處理的方式。我剛剛讓他負責了。」但目前仍不清楚麥利被賦予的任務細節。

▲根據CNBC，川普向各州州長透露，他已任命任命國防部參謀長聯席會議主席麥利將軍（Gen. Mark Milley）負責。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國憲法，州長有權力維持州內秩序，《治安官動員法》阻止聯邦軍隊涉入國內一般執法單位的作業，禁止政府把軍隊武力當成警方武力來運用，也反映了上述原則。

但是《暴動法案》允許總統在沒有州長要求的情況之下，派遣現役美國部隊，應對國內已經阻礙正常執法的內部動亂。根據該法，總統援引之前，必須先頒布公告「立刻下令叛亂分子解散，在有限時間內和平回到住所」。另據國會研究服務處（Congressional Research Service）資料，此法在美國史上被援引數十次，但自從1960年代民權運動落幕以後，使用頻率變得「極為罕見」，最近一次是1992年洛杉磯的羅德尼．金（Rodney King ）暴動事件。

▲美國總統川普表示可能援引《暴動法案》，而白宮新聞秘書對此抱持開放態度。（圖／路透）



白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）對此抱持開放態度，「《暴動法案》是可用的工具之一，不論總統是否決定繼續這麼做，這都是他的特權」，強調不會提前宣布任何行動。國防部發言人米切爾中校（Lt. Col. Chris Mitchell）被問及麥利將軍一事時則表示，「主席將會持續向國防部長提供建議」。

德州大學國安法教授切斯尼（Robert Chesney）指出，如果川普真的援引《暴動法案》，「不太可能」在法律上受到挑戰，根據過去的歷史紀錄，法院不太願意針對總統的軍事宣告做出批判。

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