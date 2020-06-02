滿臉鮮血！車站逛街突遭陌生男罵「X女人」 ...臉頰被打到骨折送醫

▲南韓30多歲女子在首爾站內，慘遭陌生男子毆打。（圖／取自免費圖庫Flickr@TFurban）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾不久前發生一起無差別暴力攻擊事件！一名30多歲的女子在車站內的冰淇淋專賣店附近搭乘手扶梯時，突然慘遭身材壯碩的陌生男子出手辱罵、痛毆，造成雙眼皮膚撕裂傷、顴骨嚴重凹陷，事發一個禮拜後仍無法搜出男子身份！警方告訴她，由於監視器存在拍攝死角、未捕捉到犯案影像，若兇嫌事後否認做案，可能造成審判結果不利，令她氣得將當時情景寫成文章、上傳網路，希望網友幫忙緝凶。

女網友2日早晨接受南韓CBS時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》電訪，回憶受害經過。她表示，5月26日下午1時50分，在首爾站內靠近15號出口、冰淇淋專賣店「Baskin-Robbins」機場快線分店的手扶梯處閒晃時，當下四下無人，卻突然和一名看起來約30歲出頭、皮膚白皙、雙眼皮、身高約178至180公分、身著白色棉衣與米色棉褲的陌生男子「擦肩而過」，然而男子卻在撞人後口出誑言「賤女人」，令其不知所措，等回過神來時，臉頰已慘遭男子痛毆數拳，身體也跌出2公尺外，頭部重擊地板，精神昏厥。

▲女子被毆打到顴骨破裂、眼角皮膚撕裂傷。（圖／翻攝自Instagram@j_yunjeong_）

女網友驚恐地望向沾滿自己鮮血的雙手，淒厲大喊，不料卻又點燃男子怒火，遭暴打好幾拳。女子驚惶失措大叫，最後男子才終於循著15號出口，火速逃離現場，期間雖曾對計程車司機、路人求援，希望能幫忙逮捕真兇，卻無任何人理會。

女網友失望表示，儘管都已提供加害人的外貌特徵、獲得目擊者出面證實，甚至警方已掌握到監視器畫面裡犯案男子的臉部特徵，卻因為首爾站內存在監視器照不到的死角，而無法捕捉到犯案關鍵畫面，導致過了一周卻仍無法將泛人繩之以法。

警方調查發現，該男子在首爾站內無任何剪票紀錄、也無使用交通卡或信用卡等，懷疑是在熟知首爾站地理位置的情況下，故意在監視器死角處針對陌生女性犯案。

女網友最後在節目中痛訴，目前仍在住院中，若未施打止痛藥，根本痛到無法入眠；對於首爾站身為全國重要交通要塞，卻仍存有監視器死角，也表示感到相當失望。

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